"Каждый боец должен поставить целью уничтожение этого позора чеченского народа". Рыбчинский объявил вознаграждение за голову Кадырова

"Если Кадыров действительно под Киевом, то каждый боец ВСУ и теробороны должен поставить себе целью уничтожение этого позора чеченского народа и приспешника Huila. Обещаю за голову Кадырова дом с 40 сотками под Киевом! А от руководства страны, думаю, не заржавеет", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

13 марта в сети появился ролик, который опубликовал в том числе чеченский государственный канал "Грозный", с описанием: "Глава ЧР Рамзан Кадыров вместе с бойцами, участвующими в специальной военной операции на Украине". В разговоре на видео подчиненный отчитывается об операции по захвату детского дома в 7 км от Киева. Ролик снят в темном подвале, где именно и когда – неизвестно.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире национального телемарафона 13 марта заявил, что если присутствие Кадырова под Киевом будет подтверждено, то Вооруженные силы Украины его уничтожат.