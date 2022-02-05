Журналистка "Новой газеты" покинула Россию из-за угроз Кадырова

В конце января глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram назвал "террористами" и "пособниками террористов" журналистку Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина. Он также заявил: "Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь".

В "Новой газете" сообщили, что Милашина уехала в командировку, следуя протоколам безопасности, утвержденным редакцией.

"В связи с особыми отношениями, выстроившимися между федеральной властью и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, ввиду многочисленных личных угроз, брошенных в последние дни видными представителями Чеченской Республики в адрес обозревателя "Новой газеты" Милашиной, редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что отъезд не помешает ей продолжать освещать тему прав человека в Чечне.

В комментарии "Дождю" Милашина пояснила, что считает реакцию властей Чечни "издержками" освещения нарушения прав человека в республике. Она отметила, что обвинение в ее сторону связано с тем, что журналистка с 2017 года помогает семье Янгулбаевых, и поскольку Кадыров считает эту семью террористами, в его понимании, она также становится террористом и пособником террористов.

Журналистка сообщила, что на ее отъезде из РФ настаивают и главный редактор "Новой газеты", и ее "достаточно высокопоставленные источники", которые говорят, что угроза ее личной безопасности высока.