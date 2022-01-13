Кадыров дал ингушам три дня на предъявление ему обвинений, пригрозив после этого "спросить сполна"

Хадзиев – экс-руководитель управления по делам религии Ингушетии. Недавно он посетил в Грозном свадьбу потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева, где приветствовал Кадырова, обняв его, сообщалось на канале online_chechnya в Instagram.
Это вызвало недовольство в Ингушетии, жители которой массово протестовали в 2018–2019 годах из-за передачи части своих земель Чечне. 9 января издание "Фортанга" сообщало в Instagram, что Хадзиев извинился за объятия с Кадыровым после того, как бывшего чиновника раскритиковал его род.
10 января Кадыров осудил тех ингушей, которые, по его мнению, безосновательно заявляют, что власти Чечни незаконно отняли у них территорию, сообщала ТРК "Грозный".
12 января Кадыров призвал жителей Ингушетии, которые считают его врагом, прямо обратиться к его роду, и дал на это конкретный срок.
"Большая просьба к ингушскому народу. Если я ваш враг, определите степень вины и наказание. Скажите, что вы хотите сделать со мной: избить, изгнать, убить. И в чем я провинился, обоснуйте, – юридически, шариатски, по обычаям – не имеет значения", – заявил он.
Кадыров добавил, что после этого он попытается найти с ингушами общий язык, извиниться перед ними или доказать свою правоту. "А если не получится, приму наказание", – отметил он. В случае необоснованных заявлений Кадыров пригрозил "спросить сполна" и заявил, что будет ждать реакции на свое обращение в течение трех дней.
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Через два часа после заявления Кадырова Хадзиев извинился перед ним, извинение бывшего чиновника опубликовало в Instagram издание "Грозный Информ".
"Хадзиев заявляет, что признает свою вину, и отдельно просит прощения у главы Чеченской Республики", – сказано в сообщении.
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Между Чечней и Ингушетией после распада СССР начался конфликт о пограничных территориях: в составе СССР обе республики входили в Чечено-Ингушскую АССР. В 1990-х годах начался территориальный спор о Сунженском и Малгобекском районах, сообщает РБК.
В 1993 году Джохар Дудаев, провозгласивший Чеченскую Республику Ичкерию, и глава Ингушетии Руслан Аушев подписали договор, согласно которому Сунженский район, кроме населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошел к Ингушетии. В ноябре 2021 года Кадыров грозился силой отнять у Ингушетии земли, "незаконно переданные" Дудаевым, сообщает "Лента.ru".
В 2012 году в Чечне создали комиссию по уточнению и согласованию административной границы между республиками. В итоге к Чечне перешла горно-лесистая местность в части Сунженского района, а к Ингушетии – такая же территория в Надтеречном районе Чечни.
В сентябре 2018 года лидеры Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о границе между республиками. Чечне перешли часть Надтеречного района Ингушетии и горно-лесистая местность, а Ингушетии – территория на границе с Малгобекским районом.
Подписание документа спровоцировало массовые акции протеста в Магасе, столице Ингушетии. К 4 октября у ингушского парламента собралось более 6 тыс. человек. Они требовали, чтобы вопрос о границе решался на референдуме.
Кадыров пригрозил Ингушетии войной, если граница между республиками не будет признана. В отношении организаторов митингов в Ингушетии завели уголовные дела. 16 октября соглашение об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией вступило в силу.