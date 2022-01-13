Кадыров дал ингушам три дня на предъявление ему обвинений, пригрозив после этого "спросить сполна"

Кадыров обещает найти с ингушами общий язык или извиниться перед ними Фото: EPA

Хадзиев – экс-руководитель управления по делам религии Ингушетии. Недавно он посетил в Грозном свадьбу потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева, где приветствовал Кадырова, обняв его, сообщалось на канале online_chechnya в Instagram.

Это вызвало недовольство в Ингушетии, жители которой массово протестовали в 2018–2019 годах из-за передачи части своих земель Чечне. 9 января издание "Фортанга" сообщало в Instagram, что Хадзиев извинился за объятия с Кадыровым после того, как бывшего чиновника раскритиковал его род.

10 января Кадыров осудил тех ингушей, которые, по его мнению, безосновательно заявляют, что власти Чечни незаконно отняли у них территорию, сообщала ТРК "Грозный".

12 января Кадыров призвал жителей Ингушетии, которые считают его врагом, прямо обратиться к его роду, и дал на это конкретный срок.

"Большая просьба к ингушскому народу. Если я ваш враг, определите степень вины и наказание. Скажите, что вы хотите сделать со мной: избить, изгнать, убить. И в чем я провинился, обоснуйте, – юридически, шариатски, по обычаям – не имеет значения", – заявил он.

Кадыров добавил, что после этого он попытается найти с ингушами общий язык, извиниться перед ними или доказать свою правоту. "А если не получится, приму наказание", – отметил он. В случае необоснованных заявлений Кадыров пригрозил "спросить сполна" и заявил, что будет ждать реакции на свое обращение в течение трех дней.

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Через два часа после заявления Кадырова Хадзиев извинился перед ним, извинение бывшего чиновника опубликовало в Instagram издание "Грозный Информ".

"Хадзиев заявляет, что признает свою вину, и отдельно просит прощения у главы Чеченской Республики", – сказано в сообщении.

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