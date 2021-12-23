ГОРДОН
 
 
МИР

Кадыров пригрозил Эрдогану поставить памятник лидеру курдов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кадыров заявил, что может увековечить в Грозном основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллу Оджалана
Кадыров заявил, что может увековечить в Грозном основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллу Оджалана
Фото: EPA

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что турецкие власти прикрывают террористов, совершивших преступления в России. Об этом он написал в Telegram 21 декабря.

"Они настолько вольготно себя чувствуют в Турции, что в своих циничных, вызывающих и провокационных антироссийских выступлениях не брезгуют пошлостями в отношении беззащитных женщин. Вы можете представить, чтобы в России официально приютили целую организованную банду, которая, к примеру, совершила теракт в Турции и убила президента, а затем с территории дружеского государства посылает угрозы, оскорбления в адрес супруги погибшего, членов его семьи, всего народа?" – отметил Кадыров.

Он обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану с требованием получить "статус государства, публично поддерживающего террористов", или выступить "за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией".

"А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия", – заявил глава Чечни.

Он заявил, что может увековечить в Грозном основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллу Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме.

"Медуза" отметила, что, говоря о переименовании парков, Кадыров, вероятно, имел в виду парк имени Джохара Дудаева, открытый в декабре в городе Керфез на северо-западе Турции.

На церемонии открытия парка присутствовали чеченцы, их пресс-служба города Керфез назвала чеченскими ветеранами. Вице-мэр города назвал Дудаева "отважным военачальником", сообщило "Эхо Кавказа".

МИД России осудил действия турецких властей, написал сайт ведомства 15 декабря.

"Наша принципиальная позиция в отношении установления любых видов памятников экстремистам, террористам, боевикам и коллаборационистам неизменная, принципиальная и относится к любой географической точке, где бы подобное ни происходило", – сказала спикер министерства Мария Захарова.

В Керфезе живет большая чеченская диаспора. В Турцию из России в конце 1990-х уехали более 100 тыс. чеченцев.

Контекст:

Джохар Дудаев боролся за независимость Чечни. Он был убит в 1996 году.

Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией в Турции, США, странах ЕС. В ноябре 2019 года Суд общей юрисдикции ЕС не удовлетворил иск об исключении Рабочей партии Курдистана из перечня террористических организаций.

Теги: Россия, Турция, Реджеп Эрдоган, Рамзан Кадыров, террористы, курды
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ
"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ
"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр
"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр
  "Гріх маю". Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио
  "Гріх маю". Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио
"Сексуально. Класс". Каменских снялась без макияжа и босиком
"Сексуально. Класс". Каменских снялась без макияжа и босиком
"Ого-го", "Вы тут просто сказочная". Подольская снялась топлес в кружевном чепчике траурного цвета
"Ого-го", "Вы тут просто сказочная". Подольская снялась топлес в кружевном чепчике траурного цвета
"Хулиганка". 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах
"Хулиганка". 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах
Скандал в группе "НеАнгелы": Dantes спародировал певицу Viktoria, обвинив ее в хайпе
Скандал в группе "НеАнгелы": Dantes спародировал певицу Viktoria, обвинив ее в хайпе
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой
"Сразу сказала, что не вижу в этом успеха". Тина Кароль заявила, что Иванна Онуфрийчук стала ведущей "Танцев" на "коммерческой основе"
"Сразу сказала, что не вижу в этом успеха". Тина Кароль заявила, что Иванна Онуфрийчук стала ведущей "Танцев" на "коммерческой основе"
"Красный вам идет". Жена Тигипко надела откровенное декольте
"Красный вам идет". Жена Тигипко надела откровенное декольте
"Ох, какие губки", "Надя, тебе не холодно? А то что-то ты разделась". Дорофеева разместила в сети новые фото
"Ох, какие губки", "Надя, тебе не холодно? А то что-то ты разделась". Дорофеева разместила в сети новые фото
"Нахлобучить бы", "Сочная женщина". Седокова расставила ноги и обнажила пышную грудь в облегающем платье
"Нахлобучить бы", "Сочная женщина". Седокова расставила ноги и обнажила пышную грудь в облегающем платье
  Как приготовить украинские пампушки с маком на Рождество. Рецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить украинские пампушки с маком на Рождество. Рецепт от кулинарного блогера
"Вдубабельна", "Фигурка супер". Лорак снялась в зимнем образе на фоне снегопада
"Вдубабельна", "Фигурка супер". Лорак снялась в зимнем образе на фоне снегопада
Тина Кароль рассказала, почему ей пришлось покинуть тренерское кресло на шоу "Голос країни"
Тина Кароль рассказала, почему ей пришлось покинуть тренерское кресло на шоу "Голос країни"
Наоми Уоттс показала, как ее 13-летний сын делает ей бьюти-процедуру
Наоми Уоттс показала, как ее 13-летний сын делает ей бьюти-процедуру
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (520540)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (223887)
3
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (84983)
4
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (78307)
5
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов (76503)
6
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (66196)
7
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (47213)
8
"Вова нашел себе нормальную работу". Актриса "Квартал 95" Кравец рассказала, когда в последний раз виделась со своим кумом Зеленским (45794)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS