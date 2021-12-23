Кадыров пригрозил Эрдогану поставить памятник лидеру курдов

Кадыров заявил, что может увековечить в Грозном основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллу Оджалана Фото: EPA

"Они настолько вольготно себя чувствуют в Турции, что в своих циничных, вызывающих и провокационных антироссийских выступлениях не брезгуют пошлостями в отношении беззащитных женщин. Вы можете представить, чтобы в России официально приютили целую организованную банду, которая, к примеру, совершила теракт в Турции и убила президента, а затем с территории дружеского государства посылает угрозы, оскорбления в адрес супруги погибшего, членов его семьи, всего народа?" – отметил Кадыров.

Он обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану с требованием получить "статус государства, публично поддерживающего террористов", или выступить "за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией".

"А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия", – заявил глава Чечни.

Он заявил, что может увековечить в Грозном основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллу Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме.

"Медуза" отметила, что, говоря о переименовании парков, Кадыров, вероятно, имел в виду парк имени Джохара Дудаева, открытый в декабре в городе Керфез на северо-западе Турции.

На церемонии открытия парка присутствовали чеченцы, их пресс-служба города Керфез назвала чеченскими ветеранами. Вице-мэр города назвал Дудаева "отважным военачальником", сообщило "Эхо Кавказа".

МИД России осудил действия турецких властей, написал сайт ведомства 15 декабря.

"Наша принципиальная позиция в отношении установления любых видов памятников экстремистам, террористам, боевикам и коллаборационистам неизменная, принципиальная и относится к любой географической точке, где бы подобное ни происходило", – сказала спикер министерства Мария Захарова.

В Керфезе живет большая чеченская диаспора. В Турцию из России в конце 1990-х уехали более 100 тыс. чеченцев.