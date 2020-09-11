Турецкие спецслужбы схватили в Украине и вывезли "особо опасного террориста"

Представитель считающейся в Турции террористической организацией Рабочей партии Курдистана Иса Озер некоторое время был в Одессе, сообщает Hürriyet Daily News. 10 сентября турецкие спецслужбы вывезли его из Украины в ходе спецоперации.

Озер задерживался в Турции в 2012 году Фото: aa.com.tr

В Стамбул из Украины доставили "особо опасного террориста" Ису Озера, представителя Рабочей партии Курдистана (РКК). Об этом 11 сентября проинформировало государственное турецкое агентство "Анадолу".

"Схваченный спецслужбами Турции в Украине особо опасный террорист Иса Озер доставлен в пятницу в здание суда Стамбула. Террорист РКК, задержанный в ходе спецоперации Национальной разведывательной организации Турции (MIT) был доставлен в турецкий мегаполис накануне, 10 сентября", – сказано в сообщении.

Агентство отмечает, что Озер задерживался в 2012 году и был выпущен на свободу спустя два года. Впоследствии был выдан ордер на его арест, но Озер покинул Турцию.

Hürriyet Daily News сообщает со ссылкой на источники, что в Украине Озер некоторое время находился в Одессе.