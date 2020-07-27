Турция начала антитеррористическую операцию на востоке страны

Цель антитеррористической операции – устранение сепаратистов из повестки дня страны, сообщило МВД Турции.

В трех провинциях на востоке Турции – Агры, Ыгдыр и Карс – 27 июля началась антитеррористическая операция. Об этом сообщил сайт МВД Турции.

"Цель операции – полное устранение сепаратистской террористической организации из повестки дня страны и нейтрализация террористов, которые находятся в регионе", – сказано в сообщении.

В операции участвует 86 оперативных групп, в которых задействовано 1170 сотрудников из состава спецподразделений жандармерии и полиции.

В заявлении МВД Турции не уточняется, о каких сепаратистах идет речь. По информации Anadolu, речь идет о выявлении и уничтожении представителей Рабочей партии Курдистана на севере страны.

Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией в Турции, США, странах ЕС. В ноябре 2019 года Суд общей юрисдикции ЕС не удовлетворил иск об исключении Рабочей партии Курдистана из перечня террористических организаций.

23 марта Турция начала антитеррористическую операцию Trap-9 Karer в восточной провинции Бингель, которая была направлена на "нейтрализацию террористов".