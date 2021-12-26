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Кадыров заявил, что мог бы решить "украинскую проблему", присоединив Чечню к Украине

Кадыров назвал себя "пехотой"
Кадыров назвал себя "пехотой"
Фото: ЕРА

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на пресс-конференции в Грозном 26 декабря, что Украина является российской территорией, а украинцев он назвал "наш народ". Об этом сообщают "РИА Новости".

По словам Кадырова, Украину "должны присоединить" к России, если президент Украины Владимир "Зеленский и его команда так будут вести себя". Агентство объясняет, что речь идет об "антироссийской политике" главы Украинского государства.

Глава Чечни также заявил, что готов сам решать "украинскую проблему". Один из вариантов решения Кадыров описал словами: "Присоединил бы Чеченскую Республику к Украине".

Кадыров считает, что Запад заинтересован в размещении на территории Украины своих военных баз, чтобы "диктовать условия России". Он назвал себя "пехотой" и выразил готовность "выехать и выполнить приказ" президента РФ Владимира Путина.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной и готовит вторжение в Украину.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Перед этим Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "нагло обманули". НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.

Теги: Россия, Украина, Чечня, Рамзан Кадыров, нападение, вторжение, политика, Владимир Зеленский, украинцы, президент
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