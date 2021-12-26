Кадыров заявил, что мог бы решить "украинскую проблему", присоединив Чечню к Украине

По словам Кадырова, Украину "должны присоединить" к России, если президент Украины Владимир "Зеленский и его команда так будут вести себя". Агентство объясняет, что речь идет об "антироссийской политике" главы Украинского государства.

Глава Чечни также заявил, что готов сам решать "украинскую проблему". Один из вариантов решения Кадыров описал словами: "Присоединил бы Чеченскую Республику к Украине".

Кадыров считает, что Запад заинтересован в размещении на территории Украины своих военных баз, чтобы "диктовать условия России". Он назвал себя "пехотой" и выразил готовность "выехать и выполнить приказ" президента РФ Владимира Путина.