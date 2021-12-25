Дочь Кадырова наградили медалью "За защиту прав человека"

Награду Кадыровой вручили "за вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также за заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью".

Отмечается, что медаль она получила по рекомендации общественной комиссии при аппарате уполномоченного по правам человека в Чечне.

Айшат Кадыровой 22 года. В марте 2020-го она получила от своего отца медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" за вклад в развитие национальной культуры и искусства. В октябре 2021-го ее назначили на пост министра культуры Чечни.

Кроме того, Кадырова возглавляет модный дом Firdaws, который основала супруга главы Чечни Медни Кадырова.

В декабре 2021 года медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" получила еще одна дочь главы Чечни – Хадижат Кадырова. Она возглавляет департамент дошкольного образования Грозного.