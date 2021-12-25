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Дочь Кадырова наградили медалью "За защиту прав человека"

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Кадырова возглавляет министерство культуры Чечни и руководит модным домом
Кадырова возглавляет министерство культуры Чечни и руководит модным домом
Фото: ayshatkadyrova / Instagram

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, министр культуры республики, 22-летняя Айшат Кадырова получила медаль "За защиту прав человека". Об этом сообщила государственная телерадиокомпания "Грозный".

Награду Кадыровой вручили "за вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также за заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью".

Отмечается, что медаль она получила по рекомендации общественной комиссии при аппарате уполномоченного по правам человека в Чечне.

Айшат Кадыровой 22 года. В марте 2020-го она получила от своего отца медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" за вклад в развитие национальной культуры и искусства. В октябре 2021-го ее назначили на пост министра культуры Чечни.

Кроме того, Кадырова возглавляет модный дом Firdaws, который основала супруга главы Чечни Медни Кадырова.

В декабре 2021 года медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" получила еще одна дочь главы Чечни – Хадижат Кадырова. Она возглавляет департамент дошкольного образования Грозного.

Контекст:

Летом 2020 года Госдепартамент США ввел санкции против Кадырова, его жены и дочерей Айшат и Карине. В заявлении Госдепа говорилось, что Кадыров ответственен за систематические нарушения прав человека в Чечне, в том числе за пытки и внесудебные убийства в последние 10 лет.

В ответ на это Кадыров опубликовал фото с двумя пулеметами.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. У него с женой, по подсчетам издания "Комсомольская правда – Северный Кавказ", 14 детей, из которых двое приемных.

Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, права человека, медали, награда, Айшат Кадырова
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