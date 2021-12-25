Дочь Кадырова наградили медалью "За защиту прав человека"

Награду Кадыровой вручили "за вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также за заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью".
Отмечается, что медаль она получила по рекомендации общественной комиссии при аппарате уполномоченного по правам человека в Чечне.
Айшат Кадыровой 22 года. В марте 2020-го она получила от своего отца медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" за вклад в развитие национальной культуры и искусства. В октябре 2021-го ее назначили на пост министра культуры Чечни.
Кроме того, Кадырова возглавляет модный дом Firdaws, который основала супруга главы Чечни Медни Кадырова.
В декабре 2021 года медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" получила еще одна дочь главы Чечни – Хадижат Кадырова. Она возглавляет департамент дошкольного образования Грозного.
Летом 2020 года Госдепартамент США ввел санкции против Кадырова, его жены и дочерей Айшат и Карине. В заявлении Госдепа говорилось, что Кадыров ответственен за систематические нарушения прав человека в Чечне, в том числе за пытки и внесудебные убийства в последние 10 лет.
В ответ на это Кадыров опубликовал фото с двумя пулеметами.
Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. У него с женой, по подсчетам издания "Комсомольская правда – Северный Кавказ", 14 детей, из которых двое приемных.