Кадырова переизбрали главой Чечни, он получил почти 100% голосов

Его соперник, представитель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Иса Хаджимурадов набрал 0,15% голосов. Еще один претендент на пост главы региона, кандидат от КПРФ Халид Накаев получил 0,12% голосов.
Для победы в первом туре кандидат на пост главы региона должен набрать как минимум 50% плюс один голос, уточнил ТАСС.
Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года, его кандидатуру по представлению президента РФ утверждал местный парламент. В 2016 году прошли прямые выборы главы республики, Кадыров получил более 97% голосов.
Президент России Владимир Путин 23 июня этого года предложил Кадырову выставить в очередной раз свою кандидатуру на выборах главы региона.
Глава Чечни говорил, что никогда не задумывался о высоких должностях на федеральном уровне. По его мнению, президентом РФ должен быть именно Путин, так как иной вариант "приведет к национальной катастрофе".
Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский говорил, что "Россия президента Путина входит в состав Чечни, которой руководит Кадыров".