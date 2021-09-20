Кадырова переизбрали главой Чечни, он получил почти 100% голосов

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года, его кандидатуру по представлению президента РФ утверждал местный парламент. В 2016 году прошли прямые выборы главы республики, Кадыров получил более 97% голосов.

Президент России Владимир Путин 23 июня этого года предложил Кадырову выставить в очередной раз свою кандидатуру на выборах главы региона.

Глава Чечни говорил, что никогда не задумывался о высоких должностях на федеральном уровне. По его мнению, президентом РФ должен быть именно Путин, так как иной вариант "приведет к национальной катастрофе".

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский говорил, что "Россия президента Путина входит в состав Чечни, которой руководит Кадыров".