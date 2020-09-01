Кадыров назначил 21-летнюю дочь первым замминистра культуры Чечни

Указ о назначении Айшат Кадыровой первым заместителем министра культуры республики подписан на основании инициативы министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 1 сентября подписал указ о назначении своей дочери Айшат первым заместителем министра культуры республики. Об этом он сообщил в своем Telegeram-канале.

"Назначение Айшат на новую должность – это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры", – заявил Кадыров.

По его словам, указ подписан на основании инициативы министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева.

Ранее Кадырова возглавляла модный дом Firdaw.

"Айшат уже выполнила огромную работу [в модном доме], показывая через искусство всему миру наши прекрасные обычаи, традиции, раскрывая неповторимый образ чеченской женщины", – отметил Кадыров.

Он также заявил, о ее "большом вкладе" в развитие филармонии Чеченской Республики.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. У него есть 12 детей. Айшат, которая родилась в 1998 году – старшая из них.