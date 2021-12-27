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"Месть чеченских властей". Критики Кадырова сообщили о пропаже своих родственников

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Почти все критики Кадырова живут за границей и имеют давний конфликт с чеченским руководством
Почти все критики Кадырова живут за границей и имеют давний конфликт с чеченским руководством
Фото: ЕРА

Шесть оппозиционеров к чеченским властям, в частности к президенту Чечни Рамзану Кадырову, сообщили о пропаже своих родственников в Чечне, заявив, что считают эти похищения местью власти. Об этом 27 декабря написало издание "ВВС Россия".

Первым о похищении девяти родных заявил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Он выложил список похищенных родственников, среди которых – дяди, племянники, двоюродные братья, а также трое родственников его жены. 

На следующий день после заявления Абдурахманова в его Telegram-канал пришло сообщение с незнакомого номера с обещанием присылать фотографии его родных "в предсмертном состоянии". С двоюродной сестрой блогера пообещали "особенно поразвлечься". Неизвестный требовал от Абдурахманова записать ролик с извинениями перед Кадыровым, пишет издание. 

На Тумсо Абдурахманова ранее совершалось покушение – на него напал мужчина с топором. До этого ему объявил кровную месть спикер парламента Чечни Магомед Даудов, сообщает "ВВС Россия". 

В следующие несколько дней родственники пропали еще у пятерых чеченских оппозиционеров, живущих вне Чечни. О похищении родных рассказали блогеры Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев, глава "Вайфонда" Мансур Садулаев, который помогает беженцам из Чечни в Швеции, и сотрудник "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев. 

Янгулбаев насчитал у себя примерно 40 пропавших родственников. Точную цифру, по его словам, установить сложно. Он не общается с родными с 2017 года – с тех пор, как уехал из Чечни, чтобы их защитить.

По данным издания, почти все критики Кадырова живут за границей и имеют давний конфликт с чеченским руководством.

Контекст:

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года, его кандидатуру по представлению президента РФ утверждал местный парламент. В 2016 году прошли прямые выборы главы республики, Кадыров получил более 97% голосов.

Президент России Владимир Путин 23 июня этого года предложил Кадырову выставить в очередной раз свою кандидатуру на выборах главы региона.

Глава Чечни говорил, что никогда не задумывался о высоких должностях на федеральном уровне. По его мнению, президентом РФ должен быть именно Путин, так как иной вариант "приведет к национальной катастрофе".

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский говорил, что "Россия президента Путина входит в состав Чечни, которой руководит Кадыров".

Похищения в Чечне случаются каждый год, пишет "ВВС Россия". В сентябре 2020 года исчез администратор Telegram-канала оппозиционного движения 1ADAT Салман Тепсуркаев. 19-летнего молодого человека так и не нашли. ЕСПЧ признал ответственность России за его похищение. Правозащитники уверены, что похищениями занимаются чеченские силовики.

Теги: Россия, оппозиция, Чечня, Рамзан Кадыров, правозащитники, похищение, блогеры, власть, силовики, Тумсо Абдурахманов, месть, критика
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