"Месть чеченских властей". Критики Кадырова сообщили о пропаже своих родственников

Почти все критики Кадырова живут за границей и имеют давний конфликт с чеченским руководством Фото: ЕРА

Первым о похищении девяти родных заявил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Он выложил список похищенных родственников, среди которых – дяди, племянники, двоюродные братья, а также трое родственников его жены.

На следующий день после заявления Абдурахманова в его Telegram-канал пришло сообщение с незнакомого номера с обещанием присылать фотографии его родных "в предсмертном состоянии". С двоюродной сестрой блогера пообещали "особенно поразвлечься". Неизвестный требовал от Абдурахманова записать ролик с извинениями перед Кадыровым, пишет издание.

На Тумсо Абдурахманова ранее совершалось покушение – на него напал мужчина с топором. До этого ему объявил кровную месть спикер парламента Чечни Магомед Даудов, сообщает "ВВС Россия".

В следующие несколько дней родственники пропали еще у пятерых чеченских оппозиционеров, живущих вне Чечни. О похищении родных рассказали блогеры Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев, глава "Вайфонда" Мансур Садулаев, который помогает беженцам из Чечни в Швеции, и сотрудник "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев.

Янгулбаев насчитал у себя примерно 40 пропавших родственников. Точную цифру, по его словам, установить сложно. Он не общается с родными с 2017 года – с тех пор, как уехал из Чечни, чтобы их защитить.

По данным издания, почти все критики Кадырова живут за границей и имеют давний конфликт с чеченским руководством.