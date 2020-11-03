Напавший в Швеции на чеченского блогера рассказал о "приказе из Грозного"

В феврале этого года в Швеции напали на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Обвиняемый по этому делу Руслан Мамаев заявил, что не собирался убивать Абдурахманова и планировал провалить задание.

На Абдурахманова напали в феврале, он сумел обезвредить нападавшего и передать его полиции Скриншот: ABU-SADDAM SHISHANI / YouTube

Обвиняемый в покушении на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова россиянин Руслан Мамаев на судебном заседании заявил, что совершил преступление по приказу "людей из Грозного". Об этом 2 ноября пишет шведская газета Dagens Nyheter.

По словам подсудимого, он не собирался убивать Абдурахманова и планировал провалить задание. Мамаев запросил политическое убежище в Швеции. Вторая подсудимая по делу отвергла все обвинения, ее обвиняют в пособничестве нападавшему.

Адвокат чеченского блогера Йенс Шелунд подчеркнул на заседании, что чеченские власти обещали награду за голову Абдурахманова.

Как пишет "Кавказ.Реалии", покушение на Абдурахманова было совершено 26 февраля в Швеции, когда он спал у себя в квартире. Блогер сумел обезвредить нападавшего и передать его полиции.

В июне шведская полиция сообщала, что один из предполагаемых участников покушения был арестован заочно, отмечает "Кавказ.Реалии". Абдурахманов заявлял, что за этим преступлением стоят российские спецслужбы.