ГОРДОН
 
 
МИР

Напавший в Швеции на чеченского блогера рассказал о "приказе из Грозного"

В феврале этого года в Швеции напали на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Обвиняемый по этому делу Руслан Мамаев заявил, что не собирался убивать Абдурахманова и планировал провалить задание.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На Абдурахманова напали в феврале, он сумел обезвредить нападавшего и передать его полиции
На Абдурахманова напали в феврале, он сумел обезвредить нападавшего и передать его полиции
Скриншот: ABU-SADDAM SHISHANI / YouTube

Обвиняемый в покушении на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова россиянин Руслан Мамаев на судебном заседании заявил, что совершил преступление по приказу "людей из Грозного". Об этом 2 ноября пишет шведская газета Dagens Nyheter.

По словам подсудимого, он не собирался убивать Абдурахманова и планировал провалить задание. Мамаев запросил политическое убежище в Швеции. Вторая подсудимая по делу отвергла все обвинения, ее обвиняют в пособничестве нападавшему.

Адвокат чеченского блогера Йенс Шелунд подчеркнул на заседании, что чеченские власти обещали награду за голову Абдурахманова.

Как пишет "Кавказ.Реалии", покушение на Абдурахманова было совершено 26 февраля в Швеции, когда он спал у себя в квартире. Блогер сумел обезвредить нападавшего и передать его полиции.

В июне шведская полиция сообщала, что один из предполагаемых участников покушения был арестован заочно, отмечает "Кавказ.Реалии". Абдурахманов заявлял, что за этим преступлением стоят российские спецслужбы.

Теги: Чечня, Швеция, нападение, покушение, Грозный
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Американский режиссер Грейси прокомментировал украинский мюзикл "Ритм" от Monatik
  Американский режиссер Грейси прокомментировал украинский мюзикл "Ритм" от Monatik
  "Время вышло". Валерий Меладзе в новом клипе сыграл любовь с моделью. Видео
  "Время вышло". Валерий Меладзе в новом клипе сыграл любовь с моделью. Видео
Пикалов показал, как озвучивает персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"
Пикалов показал, как озвучивает персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"
  Style. Онопка сыграла девушку Макса Барских в его новом клипе. Видео
  Style. Онопка сыграла девушку Макса Барских в его новом клипе. Видео
Grosu рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем
Grosu рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем
"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером
"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером
Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем
Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем
  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре
  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Пришла стерва какая-то". Чапкис рассказал о реакции детей на его четвертый брак
"Пришла стерва какая-то". Чапкис рассказал о реакции детей на его четвертый брак
"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"
"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"
"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой
"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос
"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос
  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится
  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится
После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером
После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS