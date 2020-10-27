В Чечне представители двух подразделений Росгвардии устроили перестрелку, есть погибшие – СМИ

По данным ТАСС, в результате перестрелки между представителями Росгвардии возле кафе в Чечне погиб один гражданский и один служащий.

По данным СМИ, в перестрелке погиб один сотрудник Росгвардии Фото: Росгвардия / Facebook (архив)

В Чечне возле кафе в селе Ачхой-Мартан произошла перестрелка между сотрудниками двух подразделений Росгвардии – мобильного отряда особого назначения (ОМОН) и специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает 27 октября ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что в результате погиб один росгвардеец и один гражданский. В каком подразделении Росгвардии служил погибший, ТАСС не уточняет.

Telegram-канал Baza утверждает, что в ходе перестрелки два человека погибли и трое получили ранения.

"Двое пьяных сотрудников ОМОНа ворвались в заведение "Смайл" в селе Ачхой-Мартан и стали буянить. Управляющий кафе вывел мужчин на улицу и попытался успокоить, но как можно успокоить пьяный чеченский ОМОН? Тогда он позвонил знакомому росгвардейцу и попросил помочь с непрошеными гостями. Вскоре на место подъехали трое сотрудников СОБРа... Диалог перерос в поножовщину, а затем в стрельбу", – говорится в сообщении.

Baza также назвала фамилии всех участников события.