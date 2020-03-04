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Подозреваемый в убийстве блогера, критиковавшего Кадырова, выехал в Чечню

В прокуратуре французского города Лилль, где нашли тело чеченского блогера Имрана Алиева, заявили, что никаких арестов по делу пока не было.

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Алиев был убит в конце января во Франции
Алиев был убит в конце января во Франции
Фото: ABU SADDAM SHISHANI / Telegram

Подозреваемый в убийстве чеченского блогера Имрана Алиева вернулся в Чечню. Об этом 3 марта сообщает BFM TV, ссылаясь на данные прокуратуры города Лилль, в котором и нашли тело убитого.

Правоохранители добавили, что после убийства подозреваемый улетел в Москву, откуда отправился внутренним рейсом в аэропорт Минеральные Воды, расположенный на севере российского Кавказа.

В прокуратуре уточнили, что никаких арестов по делу еще не было.

Чеченский блогер Имран Алиев был убит в конце января в городе Лилль во Франции. Тело Алиева нашли в одном из отелей города Лилль со следами насильственной смерти.

По словам другого чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, подозреваемым может быть Усман Мамадиев, который на протяжении недели жил у Алиева, затем вместе с ним отправился во Францию. Абдурахманов считает, что злоумышленник усыпил блогера, подсыпав снотворное, затем убил, нанеся несколько ударов ножом в горло.

Как пишет "Коммерсантъ", Алиев вел видеоблог под псевдонимом Мансур Старый. В своих роликах он резко высказывался в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, используя в том числе нецензурную лексику.

Теги: Россия, Чечня, убийство, Рамзан Кадыров, Имран Алиев
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