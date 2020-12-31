Кадыров поручил объявить кровную месть родным убитых на проспекте Путина ингушей

В конце декабря в Грозном двое братьев напали на полицейских, их застрелили, умер также один из силовиков. Теперь глава Чечни Рамзан Кадыров поручил объявить кровную месть родным братьям за смерть полицейского.

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал спикеру парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родным братьев Тимурзиевых – уроженцев Ингушетии, убитых 28 декабря силовиками в Грозном. Трансляцию заседания вел телеканал "Грозный", ее фрагмент опубликовал в своем Telegram чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

"Позови их, предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища", – заявил Кадыров.

После этого Даудов пригласил представителей ингушских тейпов (единица организации ингушей. – "ГОРДОН") Тимурзиевых и Султыговых к себе, отмечает "Кавказ.Реалии".

Инцидент, о котором идет речь, случился 28 декабря в Грозном на пересечении улицы Мира и проспекта Путина. По заявлению Кадырова, братья Тимурзиевы с ножами напали на силовиков – в результате один из полицейских умер. Обоих нападающих застрелили.

На следующий день в оппозиционном властям Чечни Telegram-канале 1ADAT появилось сообщение о том, что кадыровцы похитили отца, мать, двух друзей и двух одноклассников застреленных братьев.

После этого представители ингушских тейпов записали видеообращение к властям Чечни, требуя от них доказать наличие террористических мотивов у братьев, которых чиновники объявили боевиками. Они также призвали Кадырова освободить удерживаемых под стражей близких родственников Тимурзиевых и выдать тела убитых.

Кровная месть – обычай, который состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным. Этот обычай был и остается распространенным на Северном Кавказе, несмотря на все попытки его запретить во времена Российской империи и СССР, отмечает "Кавказский узел".