Кадыров поручил объявить кровную месть родным убитых на проспекте Путина ингушей

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал спикеру парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родным братьев Тимурзиевых – уроженцев Ингушетии, убитых 28 декабря силовиками в Грозном. Трансляцию заседания вел телеканал "Грозный", ее фрагмент опубликовал в своем Telegram чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.
"Позови их, предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища", – заявил Кадыров.
После этого Даудов пригласил представителей ингушских тейпов (единица организации ингушей. – "ГОРДОН") Тимурзиевых и Султыговых к себе, отмечает "Кавказ.Реалии".
Инцидент, о котором идет речь, случился 28 декабря в Грозном на пересечении улицы Мира и проспекта Путина. По заявлению Кадырова, братья Тимурзиевы с ножами напали на силовиков – в результате один из полицейских умер. Обоих нападающих застрелили.
На следующий день в оппозиционном властям Чечни Telegram-канале 1ADAT появилось сообщение о том, что кадыровцы похитили отца, мать, двух друзей и двух одноклассников застреленных братьев.
После этого представители ингушских тейпов записали видеообращение к властям Чечни, требуя от них доказать наличие террористических мотивов у братьев, которых чиновники объявили боевиками. Они также призвали Кадырова освободить удерживаемых под стражей близких родственников Тимурзиевых и выдать тела убитых.
Кровная месть – обычай, который состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным. Этот обычай был и остается распространенным на Северном Кавказе, несмотря на все попытки его запретить во времена Российской империи и СССР, отмечает "Кавказский узел".