"Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь". Кадыров назвал себя блогером и сравнил Украину с Сирией

Кадыров: Я считал и считаю, что точно так же, как и в свое время в случае с терроризмом в Сирии, Россия должна защищать свои интересы Фото: ЕРА

Кадыров заявил, что россияне готовы помочь украинцам "противостоять Америке", которая, по его словам, является "внешней угрозой".

"Я считал и считаю, что точно так же, как и в свое время в случае с терроризмом в Сирии, Россия должна защищать свои интересы, пока не пришлось их отстаивать на своей же территории. Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь", – написал он.

Глава Чечни заверил, что его высказывания являются его личным мнением, а не навязанными Кремлем тезисами.

"И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как главы Чеченской Республики. Об этом я уже не раз упоминал. Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не дает", – подчеркнул Кадыров.

Свои заявления он назвал блогерскими и сообщил, что не претендует на кресло президента России.

"И это заявление, повторяюсь, сделано мною как блогером, как обычным человеком. Также говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве – ни в качестве президента, ни в качестве министра. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!" – заверил Кадыров.