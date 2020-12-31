В Чечне более 300 улиц названы в честь Кадырова и его родственников

Журналисты насчитали в Чечне сотни улиц и переулков, названных в честь главы республики Рамзана Кадырова, его родителей, детей и племянников. Количество улиц с фамилией Кадырова зависит от близости к значимым для семьи местам. Об этом сообщила "Русская служба BBC".

В чеченском селе Бачи-Юрт 25 декабря открыли спорткомплекс, названный в честь сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата. Об этом сообщила "Русская служба BВС".

В селе Бачи-Юрт девять улиц и переулков названы в честь Кадыровых, есть улицы имени матери, отца, сестры и двух племянников главы региона. Село находится в Курчалоевском районе Чечни, в который входит и родное село Кадыровых. Его два года назад переименовали в Ахмат-Юрт в честь погибшего отца Рамзана Кадырова, пишет BBC.

Журналисты ВВС нашли в Чечне 346 улиц и переулков, названных в честь родственников Кадырова. Количество улиц с этой фамилией зависит от близости к значимым для семьи местам. Чем ближе к родовым селам, тем больше соответствующих названий.

Рамзан Кадыров является главой Чечни с 5 апреля 2011 года.

20 июля Госдепартамент США внес Кадырова в черный список и ввел против него и его семьи санкции за нарушения прав человека, пытки и внесудебные убийства за последние 10 лет.