"В период войны значительно возросла самооценка". 34% украинцев относят Украину к категории стран – лидеров Европы – опрос

"В период войны значительно возросла самооценка населения", – отмечают социологи.

В январе этого года Украину в качестве страны – лидера в Европе видели 8% опрошенных.

42% граждан относят Украину к категории "середнячков". Два месяца назад – 39%.

Существенно за это время сократилось количество респондентов, которые считали страну одним из европейских аутсайдеров, – с 49% до 16%.

В то же время 63% украинцев видят Украину в лидерах среди стран бывшего СССР, тогда как два месяца назад так считали 28% опрошенных.

Опрос проводился 12–13 марта среди граждан 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1200 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)