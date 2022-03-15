Украина успешно прошла технические испытания для синхронизации с ENTSO-E – ДТЭК

"В нашей нынешней ситуации нет оправдания, чтобы не завершить этот процесс (синхронизацию с европейской энергосистемой) как можно быстрее", – заявил Тимченко, добавив, что все технические испытания украинская энергосистема уже успешно завершила.
Немецкое издание отмечает, что окончательная синхронизация Украины с энергосистемой ЕС может состояться на этой неделе.
"Украина может состыковаться с Европой уже на этой неделе. Процесс, обычно занимающий годы, должен быть максимально сжатым", – говорится в статье.
Это позволит Украине обеспечить электроснабжение для миллионов потребителей, а для Европы откроет новый огромный рынок, пишут авторы.
Украина 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси. Это было запланированное отключение, пресс-служба "Укрэнерго" предупреждала о переходе украинской энергосистемы в изолированный режим: он предусматривался как испытание в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Предполагалось, что эксперимент продлится с 24-го по 26 февраля.
Украина отключила свою энергосистему от энергетических систем Украины и Беларуси в 00.00, еще до начала военного вторжения России.
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон обратила внимание, что российское вторжение в Украину началось именно тот день, когда Украина начала тестирование работы энергосистемы в изолированном режиме, что является первым шагом к подготовке к будущей синхронизации с ЕС.
"Я говорила с [министром энергетики Украины] Германом Галущенко, и он проинформировал меня, что в нынешних условиях они не будут вновь воссоединяться с российской энергетической системой. Украина просит о чрезвычайно срочной синхронизации с европейской энергосистемой. Это технический вызов, – цитирует еврокомиссара "Интерфакс-Украина". – Я встречалась с ENTSO-E этим утром, они считают, что технически чрезвычайное присоединение возможно. В то время, как Украина продолжает работать в изолированном режиме, сейчас трудно даже соседним странам предоставить какую-либо помощь. Что касается времени, то это не вопрос часов, это вопрос дней, скорее всего, нескольких недель".
Глава Минэнерго Украины полагает, что синхронизация с ЕС продлится до двух недель.