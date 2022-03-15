Украина успешно прошла технические испытания для синхронизации с ENTSO-E – ДТЭК

Окончательная синхронизация Украины с энергосистемой ЕС может состояться на этой неделе Фото: depositphotos.com

"В нашей нынешней ситуации нет оправдания, чтобы не завершить этот процесс (синхронизацию с европейской энергосистемой) как можно быстрее", – заявил Тимченко, добавив, что все технические испытания украинская энергосистема уже успешно завершила.

Немецкое издание отмечает, что окончательная синхронизация Украины с энергосистемой ЕС может состояться на этой неделе.

"Украина может состыковаться с Европой уже на этой неделе. Процесс, обычно занимающий годы, должен быть максимально сжатым", – говорится в статье.

Это позволит Украине обеспечить электроснабжение для миллионов потребителей, а для Европы откроет новый огромный рынок, пишут авторы.