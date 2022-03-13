Энергосистема Украины работает стабильно, потребности экономить электроэнергию нет – Минэнерго

Без электроснабжения в Украине остаются почти 1 млн домохозяйств Фото: pixabay.com

"Несмотря на прицельное разрушение врагом объектов энергетической инфраструктуры украинская энергосистема работает стабильно. Потребности специально сокращать потребление электроэнергии нет", – говорится в сообщении.

Министр отметил, что в зоне ведения активных боевых действий "очень большое количество повреждений", но над этим работают.

По данным Министерства энергетики, на сегодняшний день без электроснабжения осталось 979,5 тыс. домохозяйств. Мариуполь отключен полностью.

"Если мы говорим о системе энергообеспечения страны в целом, она стабильна. Напомню, что с первого дня войны наша система работает в изолированном режиме. Производство электроэнергии соответствует потреблению. У нас есть соответствующие резервы в случае необходимости", – объяснил Галущенко.

Он назвал фейками призывы к экономии электроэнергии и объяснил, что такую информацию распространяет агрессор.