Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС – "Энергоатом"

"Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. И планируют дальше совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы", – говорится в сообщении.
"Энергоатом" отметил, что во время взрывов персонал станции покидал свои рабочие места.
Информация об уровне радиационного фона отсутствует, подчеркнули в госпредприятии.
По данным "Энергоатома", во время взрывов на ЗАЭС находились представители российской госкорпорации "Росатом".
"В настоящее время на Запорожской АЭС присутствуют 11 представителей "Росатома". Очевидно, что подрывы боеприпасов на площадке станции происходят при их непосредственном участии. Так что получается, что "Росатом" тоже участвует в этом терроризме", – объяснил "Энергоатом".
Украинские энергетики считают, что "Росатом" нарушает "все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности"
"Неужели и сейчас МАГАТЭ и страны – члены ядерного клуба закроют глаза на катастрофу, которую приготовила Россия всей планете?" – задают они вопрос.
Позже "Энергоатом" опубликовал фамилии всех 11 находящихся на ЗАЭС сотрудников "Росатома". С припиской: "Понадобится в Гааге".
Война России против Украины. Главное
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта.
11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
В интервью проекту "Радіо Свобода" "Новости Приазовья" и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петр Котин отметил, что третья часть МАГАТЭ – россияне.
По словам Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция принадлежит "Росатому".