Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС – "Энергоатом"

"Энергоатом" призвал МАГАТЭ отреагировать на ситуацию на ЗАЭС Фото: Енергоатом / Facebook

"Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. И планируют дальше совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы", – говорится в сообщении.

"Энергоатом" отметил, что во время взрывов персонал станции покидал свои рабочие места.

Информация об уровне радиационного фона отсутствует, подчеркнули в госпредприятии.

По данным "Энергоатома", во время взрывов на ЗАЭС находились представители российской госкорпорации "Росатом".

"В настоящее время на Запорожской АЭС присутствуют 11 представителей "Росатома". Очевидно, что подрывы боеприпасов на площадке станции происходят при их непосредственном участии. Так что получается, что "Росатом" тоже участвует в этом терроризме", – объяснил "Энергоатом".

Украинские энергетики считают, что "Росатом" нарушает "все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности"

"Неужели и сейчас МАГАТЭ и страны – члены ядерного клуба закроют глаза на катастрофу, которую приготовила Россия всей планете?" – задают они вопрос.

Позже "Энергоатом" опубликовал фамилии всех 11 находящихся на ЗАЭС сотрудников "Росатома". С припиской: "Понадобится в Гааге".

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