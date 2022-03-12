Российские оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу – "Энергоатом"

"Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу. Несколько образцов военной техники – на площадке станции", – говорится в сообщении.

"Энергоатом" опубликовал видео, снятое, предположительно, с дрона. В ролике зафиксированы бронетранспортер и военный грузовик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта.