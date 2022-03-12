МАГАТЭ: Передача данных с Запорожской АЭС возобновлена

"Системы мониторинга гарантий МАГАТЭ: была восстановлена передача данных с Запорожской АЭС, однако на Чернобыльской АЭС она все еще не функционирует", – говорится в сообщении.
В МАГАТЭ также уведомили о сбоях при передаче данных с Южно-Украинской АЭС.
Системи моніторингу гарантій #МАГАТЕ: було відновлено передачу даних із #Запорізької АЕС; проте на #Чорнобильський АЕС вона все ще не функціонує. До того ж на #Южноукраїнській АЕС відбуваються періодичні збої передачи даних.— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 11, 2022
11 марта в интервью проекту "Радіо Свобода" "Новости Приазовья" и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петр Котин отметил, что третья часть МАГАТЭ – россияне.
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Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта.
11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
По словам Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция принадлежит "Росатому".