МАГАТЭ: Передача данных с Запорожской АЭС возобновлена

В МАГАТЭ рассказали о ситуации с тремя АЭС Фото: ЕРА

"Системы мониторинга гарантий МАГАТЭ: была восстановлена передача данных с Запорожской АЭС, однако на Чернобыльской АЭС она все еще не функционирует", – говорится в сообщении.

В МАГАТЭ также уведомили о сбоях при передаче данных с Южно-Украинской АЭС.

Системи моніторингу гарантій #МАГАТЕ: було відновлено передачу даних із #Запорізької АЕС; проте на #Чорнобильський АЕС вона все ще не функціонує. До того ж на #Южноукраїнській АЕС відбуваються періодичні збої передачи даних. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 11, 2022

11 марта в интервью проекту "Радіо Свобода" "Новости Приазовья" и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петр Котин отметил, что третья часть МАГАТЭ – россияне.

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