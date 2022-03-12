Оккупанты заявили персоналу Запорожской АЭС, что станция принадлежит "Росатому" – "Энергоатом"

"Да, это их цель. И на Запорожской атомной станции у нас есть каждый день новости от оккупантов. [...] С сегодняшнего дня представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, [...] заявили менеджменту, что это сейчас станция "Росатома" и больше она к Украине не относится, и россияне зашли сюда надолго, это сейчас территория России и потому атомная должна работать в соответствии с указами "Росатома", – сказал он.
Руководитель "Энергоатома" отметил, что своих фамилий оккупанты не назвали.
"Они всем вот эту чушь рассказывают, что это Россия, что это "Росатом" и все такое. Также они рассказывают, что персонал может делать что хочет, собираться и идти "куда хотите", они все решат сами. "Или будете работать с нами как часть "Росатома". Но персонал понимает, что это очень важный ядерный объект. Если они уйдут, то может быть ядерная катастрофа. Поэтому они продолжают работать под дулами оружия", – объяснил Котин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта.
11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.