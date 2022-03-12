Оккупанты заявили персоналу Запорожской АЭС, что станция принадлежит "Росатому" – "Энергоатом"

"Да, это их цель. И на Запорожской атомной станции у нас есть каждый день новости от оккупантов. [...] С сегодняшнего дня представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, [...] заявили менеджменту, что это сейчас станция "Росатома" и больше она к Украине не относится, и россияне зашли сюда надолго, это сейчас территория России и потому атомная должна работать в соответствии с указами "Росатома", – сказал он.

Руководитель "Энергоатома" отметил, что своих фамилий оккупанты не назвали.

"Они всем вот эту чушь рассказывают, что это Россия, что это "Росатом" и все такое. Также они рассказывают, что персонал может делать что хочет, собираться и идти "куда хотите", они все решат сами. "Или будете работать с нами как часть "Росатома". Но персонал понимает, что это очень важный ядерный объект. Если они уйдут, то может быть ядерная катастрофа. Поэтому они продолжают работать под дулами оружия", – объяснил Котин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)