Украина получила от Китая две партии гуманитарной помощи, в ближайшее время ожидается поставка третьей

"Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Украине заверил, что Китай и дальше будет доброй силой для Украины: и в экономическом, и в политическом плане", – рассказал Козицкий по результатам встречи с Фань Сяньжуном.

По его словам, посол КНР отметил, что Китай уважает тот путь, который избрали украинцы, потому что право на самоопределение – суверенное для каждого народа.

"Китай и Украина – стратегические партнеры уже 30 лет. Именно столько исполняется в этом году с тех пор, как наши страны установили дипломатические отношения", – отметил глава Львовской области.



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