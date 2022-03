Украина получила от Китая две партии гуманитарной помощи, в ближайшее время ожидается поставка третьей

"Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Украине заверил, что Китай и дальше будет доброй силой для Украины: и в экономическом, и в политическом плане", – рассказал Козицкий по результатам встречи с Фань Сяньжуном.

По его словам, посол КНР отметил, что Китай уважает тот путь, который избрали украинцы, потому что право на самоопределение – суверенное для каждого народа.

"Китай и Украина – стратегические партнеры уже 30 лет. Именно столько исполняется в этом году с тех пор, как наши страны установили дипломатические отношения", – отметил глава Львовской области.



Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ запросила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

14 марта состоялась встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. Встреча длилась семь часов.

По ее итогам Белый дом выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что собеседники обсудили "ряд вопросов американско-китайских отношений" и войну России против Украины. Ян Цзечи после встречи подробно рассказал о китайской позиции на переговорах, сообщило "Синьхуа". Он сказал, что Китай "неизменно" выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств и что "китайская сторона всеми силами содействует переговорам для достижения мира".