Переговоры представителей США и КНР по ситуации в Украине длились семь часов. Стороны изложили свои позиции

После встречи Белый дом выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что собеседники обсудили "ряд вопросов американско-китайских отношений" и войну России против Украины.

Ян Цзечи после встречи подробно рассказал о китайской позиции на переговорах, сообщило "Синьхуа". Он сказал, что Китай "неизменно" выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств и что "китайская сторона всеми силами содействует переговорам для достижения мира".

"Все стороны должны проявить максимальную сдержанность, защитить гражданское население и предотвратить крупномасштабный гуманитарный кризис. Китай оказал Украине чрезвычайную гуманитарную помощь и будет продолжать свои усилия в этом направлении", – сказал дипломат.

При этом он назвал войну в Украине "украинской проблемой" и сказал, что необходимо выяснить "историческую причину" ее возникновения и "отреагировать на рациональные озабоченности всех сторон".

Ян Цзечи считает, что по вопросам безопасности все стороны должны участвовать "в равноправном диалоге".

CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США сообщил, что Салливан предупредил китайского коллегу о "потенциальных последствиях" для Китая в случае оказания поддержки России. Об этом же рассказали собеседники CBS News. Они назвали встречу "интенсивной".

Позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что оказание военной или иной помощи России "приведет к серьезным последствиям".

"Если они предоставят военную или другую помощь, которая нарушает санкции или поддерживает военные действия, это будет иметь серьезные последствия. Но что касается деталей, мы будем координировать свои действия с нашими партнерами и союзниками", – сказал Псаки, расшифровка ее брифинга опубликована на сайте Белого дома.

Она подтвердила, что именно об этом Салливан разговаривал с Яном Цзечи.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером Москвы, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщили западные СМИ. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

8 марта президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, он касался нападения РФ на Украину. После разговора Си Цзиньпин заявил, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и что Китай готов "активно работать" с международным сообществом для посредничества, направленного на прекращение войны.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ запросила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".