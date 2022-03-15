"Я – это Украина". Могилевская записала обращение к Байдену

"Я – певица и продюсер, но сейчас это не имеет никакого значения. Что сейчас важно, так это Украина. Я – это Украина. И я на самом деле очень и очень горжусь этим. Весь мир увидел, какая у нас величественная нация. Мир восхищается и аплодирует нам, но я хочу обратиться к президенту Байдену и лидерам европейских государств. Пожалуйста, не аплодируйте! Это не шоу! Это не спектакль! Это настоящая война, в которой солдаты, женщины и дети умирают на улицах, погибают в своих домах", – написала она.

Могилевская призвала Байдена остановить российскую агрессию в Украине.

"Я обращаюсь к вам: пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы остановить эту войну. Теперь. Сегодня. Пожалуйста, сделайте это! Мы нуждаемся в ваших решительных действиях. Теперь. Завтра уже может быть слишком поздно, потому что это война против всего мира! Пожалуйста, спасите нашу жизнь!" – призвала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Война России против Украины. Главное (обновляется)