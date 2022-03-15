Блокировка Instagram будет стоить России от $200 млн до $2 млрд – Forbes

Так, в 2021 году Instagram-блогеры, которые работали в этой соцсети и официально декларировали доходы, заработали 18 млрд руб. (около $211 млн), заплатив 4% от этой суммы в виде налогов, приводит Forbes данные ассоциации рекламщиков IAB Russia.
Маркетолог Павел Гуров заявил изданию, что доходы блогеров, которые пытаются избежать налогообложения, примерно в 10 раз выше – около $2 млрд.
4 марта стало известно, что Роскомнадзор решил заблокировать Facebook (как и Instagram входит в корпорацию Meta Марка Цукерберга) на территории России "из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов".
13 марта в России начали блокировать Instagram. В Роскомнадзоре 11 марта заявили, что приняли решение о блокировке, потому что в соцсети "распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих".