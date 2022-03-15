Зеленский – россиянам: О Киеве вы всегда говорили: "Мать городов русских". Нам таких детей точно не надо

"У оккупантов нет корней. Нет памяти. И нет души. Российские войска атаковали Киев, атаковали киевлян. Четыре жилых дома разрушены [только 15 марта]. Разбор завалов продолжается. По состоянию на данный момент известно о пяти погибших", – сказал он.

После этого президент Украины обратился к россиянам на русском языке.

"Скажу вам по-русски. И это в нашей столице. В городе, о котором вы, собственно говоря, всегда говорили: "Мать городов русских". Который сделал наши народы историческими и который вы сегодня бомбили. Просто людей, жилые массивы. Бомбили и снова бомбили. Нам таких детей точно не надо. Спасибо", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное