Зеленский назначил главой Киевской обладминистрации командующего ООС Павлюка, задача – усилить оборону Киева

Назначение сделано, "чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области".

"Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству. Поэтому киевское направление и ситуация в области получат еще большее внимание", – объяснил Зеленский.

Он рассказал, что новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев. Президент подчеркнул, что это профессиональный и патриотичный человек.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Павлюк был назначен командующим операцией Объединенных сил 28 июля 2021 года. До этого он служил в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

После масштабного вторжения в Украину в 2022 году российские войска, в частности, пытаются взять под контроль Киев и расширить оккупированные на Донбассе еще в 2014 году территории. На обоих направлениях продолжаются бои.