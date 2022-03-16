Гордон – россиянам: Пустые полки магазинов, курс рубля, железный занавес – может, после этого вы включите голову!

"Если бы российские граждане включали свои мозги, если бы они не получали информацию из одного источника… Проснитесь, россияне! Есть YouTube, есть социальные сети, которые у вас не закрыты – сравнивайте, наблюдайте, думайте, включайте голову, наконец! И вы бы поняли, что все не так. Может быть, пустые полки ваших магазинов, которые вскорости будут, может быть, скачок цен на все, может быть, курс рубля, может быть, то, что вы никуда скоро не сможете поехать, ваши карты заблокированы, самолеты не вылетят, может быть, то, что железный занавес опустится на ваши головы, – может, тогда вы что-то включите. И может, еще не будет поздно", – подчеркнул Гордон.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

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