Украинская бизнес-леди Юрушева: Скоро мы все вернемся домой и будем строить нашу страну общими усилиями

"Очень сложно описать, что я испытываю все эти 20 дней, с 24 февраля. Я поняла, что такое кричать шепотом и плакать сердцем каждый день. Так совпало, что эта огромная трагедия произошла в момент ожидания самого большого счастья в жизни любой женщины – стать мамой еще раз. В моем положении надо искать искру света, и впадать в моральную бездну я просто не имею права. Я должна держать себя в руках ради своих детей и своего будущего ребенка, для отца моих детей, любимого мужа. Сейчас мой долг – это заботиться о моей команде и, конечно же, поддерживать и помогать всем, чем могу. От сохранения рабочих мест, закупок гуманитарной помощи до распространения информации в соцсетях и молитв, – написала она. – Я стараюсь помогать там, где могу, всем, чем могу, но чувство вины все равно есть за то, что сейчас не рядом с теми, кто каждый день рискует своей жизнью, не с теми, кто находится в эпицентре всех событий. Я знаю, что скоро мы все вернемся домой и будем строить нашу страну общими усилиями".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Yurusheva (@elizaveta.yurusheva)

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