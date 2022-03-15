"Горит Ирпень, где в подвале сидит моя 97-летняя мать. Убивают людей русские". Чигляев призвал правительство РФ остановить Путина

"Я сейчас нахожусь в Киеве, в своем родном городе. У нас сейчас на нашей земле происходит убийство – российские войска бомбят наши города. Горят Киев, Житомир, Чернигов, где находится мама моей жены. Бомба попала в дом дедушки и бабушки. Горит Ирпень, где в подвале сидит моя 97-летняя мать. Убивают людей. Убивают, жгут русские", – заявил он.

Чигляев подчеркнул, что оккупанты, несмотря на совершаемые военные преступления, не смогут одержать победу в том числе и потому, что уже тысячи российских оккупантов "гниют в украинском черноземе".

"А наши воины оказались лучшими в мире. А почему? Потому что они защищают Родину. Батьківщину. Никто вам теперь никогда ничего не простит", – отметил артист, обращаясь к оккупантам. – Здесь живет много людей разных национальностей, но теперь мы все украинцы, единый народ. Народ Украины. Я обращаюсь не к Путину, с этим все понятно. Этот сам не остановится. Совершенно точно будет ядерная война, если его не остановить. Погибнут десятки миллионов людей. Кстати, сгорит и Москва, и Санкт-Петербург, и Ростов. Это будет обязательно, если вы его не остановите. Нет другого выхода".

Обращаясь к правительству РФ, Чигляев призвал их остановить Путина.

"Иначе вы войдете в историю, как преступники против человечества, а сейчас вы можете быть великими спасителями. И еще один человек может спасти мир – это мальчик из Ростова, который развернет свой танк и поедет к маме. Российский корабль, ты знаешь, куда идти, да?!"

Война России против Украины. Главное (обновляется)