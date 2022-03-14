Власти Ирпеня запретили журналистам заезжать в город. Там оккупанты убили американского репортера

"С сегодняшнего дня мы запрещаем въезд журналистов в Ирпень. Таким образом мы хотим уберечь жизни и им, и нашим защитникам. Я очень прошу всех представителей медиа, а также всех украинцев – не публикуйте в соцсетях фото наших военнослужащих, их технику или что-либо, что бы указывало на их расположение. Это очень важно", – написал он.

Запрет ввели после того, как российские оккупанты застрелили в Ирпене американского журналиста Брента Рено, еще один журналист получил ранение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)