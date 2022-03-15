"В каком же продажном вакууме вы живете, Марк". Кондратюк заявил, что Facebook удалил пост об обстрелах его дома российскими оккупантами

Кондратюк: Facebook увидел в моем посте разжигание розни! Разжигание розни не в бомбардировке Россией жилых домов украинцев, а в информировании сообщества об этих военных преступлениях Фото: Ігор Кондратюк / Facebook

"Мой вчерашний пост о том, что на мой день рождения прилетело в дом и я за это проклинаю рашистов, Марк Цукерберг удалил. Facebook – не поверите – увидел в моем посте разжигание розни! Разжигание розни не в бомбардировке Россией жилых домов украинцев, а в информировании сообщества об этих военных преступлениях! В каком же продажном информационном вакууме вы там живете, Марк и Ко! Раскройте глаза, потому что снаряды россиян прилетят и в ваши дома! Это угроза не от меня, если вы поймете там, – написал он. – Я проклинаю пришедших в Украину рашистов, которые убивают моих сограждан, разрушают здания и поставили сотни тысяч граждан на грань выживания, и тех граждан РФ, которые их поддерживают. Проклинаю".

На данный момент публикация Кондратюка доступна на его запасной странице в Facebook.