В России начали блокировать Instagram

По состоянию на 18.00 он уже был недоступен в Тюмени, Хабаровске, Владивостоке, Перми, Саратове, Барнауле, Ижевске, Казани, Кургане, Томске, Тюмени, Уфе, Екатеринбурге и других регионах.
В двух крупнейших городах России – Москве и Санкт-Петербурге – соцсеть пока работает.
"Власти решили отключать его постепенно", – отметил проект.
Telegram-канал "Борис" уточнил, что с VPN соцсеть работает.
В Роскомнадзоре 11 марта заявили, что приняли решение о блокировке, потому что в соцсети "распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих".
В ведомстве сообщили, что начнут блокировку 14 марта, чтобы к этому времени пользователи сумели перенести свои фото- и видеоматериалы в другие социальные сети.
Директор российской Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил "РИА Новости", что в российском сегменте Instagram 1,1 тыс. блогеров-миллиоников, которые пострадают от закрытия соцсети больше всего.
Американский бизнесмен, глава Instagram Адам Моссери сообщил в Twitter, что соцсетью в РФ пользуется около 80 млн человек.
"Это решение [о блокировке] отрезает 80 млн человек в России друг от друга и от остального мира, поскольку около 80% людей в России подписаны на аккаунты в Instagram за пределами своей страны. Это неверно", – считает он.
On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as * 80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.— Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022
Instagram стал третьей соцсетью, которую заблокировали в РФ после вторжения России в Украину. Ранее в этом месяце в стране заблокировали Facebook и Twitter.
Кроме того, в РФ с конца февраля заблокировали десятки российских, американских и украинских СМИ (в том числе "ГОРДОН"), которые активно освещали войну в Украине. Российские власти настаивают, что война РФ против Украины – это "специальная операция", и требуют, чтобы журналисты не употребляли слов "война", "вторжение", "нападение" и других.
11 марта стало известно, что Генеральная прокуратура РФ направила в суд документы с требованием признать американскую компанию Meta (это материнская компания социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp) экстремистской организацией. Обратиться в суд Генпрокуратура РФ решила после сообщения, что Facebook и Instagram решили временно не удалять посты в некоторых странах, в которых пользователи призывают к насилию в отношении российских военных и желают смерти президенту России Владимиру Путину и называющему себя президентом Беларуси Александру Лукашенко.
Украинский блогер Алексей Дурнев создал Telegram-канал "Боже, яке кончене!", в котором собирает реакцию российских блогеров на введение Западом санкций против РФ и решение российских властей заблокировать Instagram. Они оставляли на своих страницах видео, на которых рыдали и называли решение о блокировке "херней".