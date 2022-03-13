В России начали блокировать Instagram

По состоянию на 18.00 он уже был недоступен в Тюмени, Хабаровске, Владивостоке, Перми, Саратове, Барнауле, Ижевске, Казани, Кургане, Томске, Тюмени, Уфе, Екатеринбурге и других регионах.

В двух крупнейших городах России – Москве и Санкт-Петербурге – соцсеть пока работает.

"Власти решили отключать его постепенно", – отметил проект.

Telegram-канал "Борис" уточнил, что с VPN соцсеть работает.

В Роскомнадзоре 11 марта заявили, что приняли решение о блокировке, потому что в соцсети "распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих".

В ведомстве сообщили, что начнут блокировку 14 марта, чтобы к этому времени пользователи сумели перенести свои фото- и видеоматериалы в другие социальные сети.

Директор российской Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил "РИА Новости", что в российском сегменте Instagram 1,1 тыс. блогеров-миллиоников, которые пострадают от закрытия соцсети больше всего.

Американский бизнесмен, глава Instagram Адам Моссери сообщил в Twitter, что соцсетью в РФ пользуется около 80 млн человек.

"Это решение [о блокировке] отрезает 80 млн человек в России друг от друга и от остального мира, поскольку около 80% людей в России подписаны на аккаунты в Instagram за пределами своей страны. Это неверно", – считает он.

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as * 80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong. — Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022