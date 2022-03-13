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В России начали блокировать Instagram

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В РФ Instagram пользовалось около 80 млн человек
В РФ Instagram пользовалось около 80 млн человек
Фото: EPA

В России 13 марта начали блокировать социальную сеть Instagram, сообщил специализированный Telegram-канал GlobalCheck.

По состоянию на 18.00 он уже был недоступен в Тюмени, Хабаровске, Владивостоке, Перми, Саратове, Барнауле, Ижевске, Казани, Кургане, Томске, Тюмени, Уфе, Екатеринбурге и других регионах.

В двух крупнейших городах России – Москве и Санкт-Петербурге – соцсеть пока работает.

"Власти решили отключать его постепенно", – отметил проект.

Telegram-канал "Борис" уточнил, что с VPN соцсеть работает.

В Роскомнадзоре 11 марта заявили, что приняли решение о блокировке, потому что в соцсети "распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих".

В ведомстве сообщили, что начнут блокировку 14 марта, чтобы к этому времени пользователи сумели перенести свои фото- и видеоматериалы в другие социальные сети.

Директор российской Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил "РИА Новости", что в российском сегменте Instagram 1,1 тыс. блогеров-миллиоников, которые пострадают от закрытия соцсети больше всего.

Американский бизнесмен, глава Instagram Адам Моссери сообщил в Twitter, что соцсетью в РФ пользуется около 80 млн человек.

"Это решение [о блокировке] отрезает 80 млн человек в России друг от друга и от остального мира, поскольку около 80% людей в России подписаны на аккаунты в Instagram за пределами своей страны. Это неверно", – считает он.

Контекст:

Instagram стал третьей соцсетью, которую заблокировали в РФ после вторжения России в Украину. Ранее в этом месяце в стране заблокировали Facebook и Twitter.

Кроме того, в РФ с конца февраля заблокировали десятки российских, американских и украинских СМИ (в том числе "ГОРДОН"), которые активно освещали войну в Украине. Российские власти настаивают, что война РФ против Украины – это "специальная операция", и требуют, чтобы журналисты не употребляли слов "война", "вторжение", "нападение" и других.

11 марта стало известно, что Генеральная прокуратура РФ направила в суд документы с требованием признать американскую компанию Meta (это материнская компания социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp) экстремистской организацией. Обратиться в суд Генпрокуратура РФ решила после сообщения, что Facebook и Instagram решили временно не удалять посты в некоторых странах, в которых пользователи призывают к насилию в отношении российских военных и желают смерти президенту России Владимиру Путину и называющему себя президентом Беларуси Александру Лукашенко.

Украинский блогер Алексей Дурнев создал Telegram-канал "Боже, яке кончене!", в котором собирает реакцию российских блогеров на введение Западом санкций против РФ и решение российских властей заблокировать Instagram. Они оставляли на своих страницах видео, на которых рыдали и называли решение о блокировке "херней".

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, интернет, цензура, Роскомнадзор, свобода слова, Instagram, соцсети
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