"Важная задача – держать информационный фронт". Скрипка создал Telegram-канал широкого профиля

Скрипка: Я создал гуманитарный канал, где с командой мастеров и психологов будем рассказывать, как бороться с паникой, поддерживать эмоциональное состояние у себя и близких Фото: Oleg Skrypka / Facebook

"В эту секунду наши ребята героически отстаивают нашу свободу. Самая важная задача всех остальных – держать информационный фронт, сохранять спокойствие, быть собранными и готовыми оперативно помочь. Я создал гуманитарный канал, где с командой мастеров и психологов будем рассказывать, как бороться с паникой, поддерживать эмоциональное состояние у себя и близких", – написал он.

Музыкант отметил, что на канале будут проводиться эфиры с экспертами по психологии и эмоциональному состоянию человека; краткие чек-листы и инструкции для быстрого реагирования в экстренной ситуации, психологическая взаимопомощь от специалистов-волонтеров, а также возможность "найти Бади" – небезразличного человека, который готов пообщаться, поддержать и помогать преодолеть проблемы.

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