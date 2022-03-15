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16 марта, 2022
 
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"Мой сын знает, что русские – наши враги, из-за которых плачет мама". Звезда "Крепостной" Денисенко рассказала, куда с мужем выехала из-за войны России против Украины

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Денисенко: Все мои наработанные установки о "счастье и любовь" сгорели с первым выстрелом 24 февраля
Денисенко: Все мои наработанные установки о "счастье и любовь" сгорели с первым выстрелом 24 февраля
Фото: natalka_denisenko / Instagram

Украинская актриса Наталия Денисенко на своей странице в Instagram 13 марта рассказала, как война изменила ее мировоззрение.

"Мой сын знает что такое война, что такое бомбежка, сирена, ракета, что такое смерть, что такое спать в подвале, что такое не знать, когда вернешься домой, и есть ли он сейчас, и знает, что русские – наши враги, из-за которых плачет мама… Я знаю, что такое съесть пару сухарей за день, не мыться, не иметь достаточно денег, не думать вообще о внешнем виде, что такое плакать каждый день, что такое терять друзей навсегда, что такое не видеть мужа и бояться за его жизнь. Переживать за родителей, и что такое ненавидеть целый народ невыразимой черной ненавистью. Все мои наработанные установки о "счастье и любовь" сгорели с первым выстрелом 24 февраля", – написала она.

Актриса добавила, что не знает, как трансформировать эту ненависть в любовь, но очень хочет, потому что в Библии сказано, что отношение с любовью к своему врагу для него хуже проклятия.

Денисенко призналась, что вместе с мужем и коллегой Андреем Беринчиком находится в Яремче, в безопасном месте, и старается помогать онлайн, как может.

"Призываю всех, кто находится в безопасности и имеет средства, чтобы покупать себе какие-то необходимые товары – косметику, одежду и прочее, делать это в украинских интернет-магазинах и выбирать отечественные товары.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Наиболее известна она стала как исполнительница роли Ларисы Яхонтовны в сериале "Крепсотная".

Денисенко замужем за Фединчиком с 2017 года. У них есть сын Андрей (2017).

5 марта Денисенко сообщала в Instagram, что ее супруг вступил в ряды территориальной обороны Житомира.

Теги: Россия, Украина, война, Яремча, война России против Украины, безопасность, актриса, Наталия Денисенко
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