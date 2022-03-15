"Не твоя війна, але тут твоя земля, тут твоя родина і сім'я". Пивоваров посвятил песню войне России против Украины

"Не твоя війна, не твоя війна, але гірко, що вона часом не обирає. Не твоя війна, не твоя війна, але тут твоя земля, тут твоя родина і сім'я. Сумно, темно, сумно, але всі ми люди. Кожен має думу, кожного хвилює. Сумно, темно, сумно, але ми не забудем. Але так не буде, завжди так не буде. З вірою у майбутнє!" – спел он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Пивоваров родился в 1991 году в городе Волчанск Харьковской области. Учился в медицинском колледже, после его окончания три года работал помощником анестезиолога. Окончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове.

Записывать музыку начал в 2012 году, выкладывая видеоработы в сеть. В 2013 году артист выпустил первый альбом "Космос". С 2015 года в качестве музыкального продюсера сотрудничает с украинскими и российскими артистами.