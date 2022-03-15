"Говорите!" Астафьева призвала мировую общественность остановить войну России против Украины

"Я знаю, что у меня есть не только украино- и русскоязычные подписчики. И я хочу иметь возможность обратиться ко всему миру, поэтому делаю это на английском языке. За последние 18 дней войны погибло около 90 детей, более сотни получили тяжелые ранения. Более миллиона были вынуждены покинуть свои дома в надежде когда-нибудь вернуться к нормальной жизни. Этого не должно быть!" – заявила она.

Певица призвала мировую общественность помочь остановить войну.

"Я смотрю многих западных инфлюэнсеров, и они не говорят об этом. Это неправильно. Если вы спросите: "Как я могу помочь?", ответ есть. Сделайте так, чтобы мир не прекращал говорить [о том, что происходит в Украине]. (...) Говорите!" – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Astafieva (@da_astafieva)

Война России против Украины. Главное (обновляется)