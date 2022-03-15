Джоли показала беременную украинку, погибшую после бомбежки РФ роддома в Мариуполе

Джоли разместила ссылку на американское издание The Washington Post.

"Беременная женщина умирает со своим ребенком в Украине. Ее фото, сделанное после бомбежки роддома в Мариуполе, шокировало мир", – говорится в заголовке.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город ведутся с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.

Жители осажденного Мариуполя из-за русских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

За время боевых действий в Мариуполе погибли более 1100 жителей.

9 марта российские оккупанты нанесли авиаудары по роддому и детской больнице в Мариуполе. По данным местных властей, погибли три человека, в том числе ребенок, 17 получили ранения. 10 марта российская авиация также неоднократно обстреливала жилые кварталы города, сообщали местные власти.