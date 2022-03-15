92% украинцев поддерживают идею переименования улиц в честь героев, которые сейчас защищают Украину – опрос

"Уникальный шанс – творить новую историю благодаря новым героям, которые объединяют", – говорится в сообщении.

Помимо этого, 93% граждан поддерживают инициативу предоставления городам статуса города-героя.

Как отмечают социологи, во всех регионах фиксируется максимальная поддержка такой инициативы.

Опрос проводился 12–13 марта среди граждан 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1200 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.

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