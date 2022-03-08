Мамедов: Расследование Международного уголовного суда – это начало конца режима в России

Мамедов (на фото) отметил, что сейчас у Путина есть "определенный иммунитет" Фото: Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov / Twitter

"Я не привык давать какие-то политические лозунги, но я думаю, что это начало конца того режима в Российской Федерации, который сейчас имеет место быть, и я думаю, после этого (расследования МУС. – "ГОРДОН") сама Россия будет заинтересована, чтобы военных преступников не держать на своей территории, а экстрадировать в Международный уголовный суд для того, чтобы там вершилось правосудие", – сказал он.

Мамедов отметил, что сейчас у Путина "есть определенный иммунитет, он пребывает в РФ", но "достать" его не смогут разве что в случае, если его отправят "максимум" в оккупированные грузинские регионы Южная Осетия или Абхазия.

Экс-замгенпрокурора считает, что то, что делает Россия по отношению к Украине, является геноцидом украинского народа.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.