Мамедов: Расследование Международного уголовного суда – это начало конца режима в России

"Я не привык давать какие-то политические лозунги, но я думаю, что это начало конца того режима в Российской Федерации, который сейчас имеет место быть, и я думаю, после этого (расследования МУС. – "ГОРДОН") сама Россия будет заинтересована, чтобы военных преступников не держать на своей территории, а экстрадировать в Международный уголовный суд для того, чтобы там вершилось правосудие", – сказал он.
Мамедов отметил, что сейчас у Путина "есть определенный иммунитет, он пребывает в РФ", но "достать" его не смогут разве что в случае, если его отправят "максимум" в оккупированные грузинские регионы Южная Осетия или Абхазия.
Экс-замгенпрокурора считает, что то, что делает Россия по отношению к Украине, является геноцидом украинского народа.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам в разных регионах Украины.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 8 марта погибло более 400 мирных жителей, ранения получили около 800 человек. Известно, что среди погибших в Украине – 41 ребенок. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также сотни танков и других бронемашин, десятки артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и другой военной техники.
Россия свои потери официально не озвучивает.
РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.