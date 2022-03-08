ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мамедов: Расследование Международного уголовного суда – это начало конца режима в России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мамедов (на фото) отметил, что сейчас у Путина есть "определенный иммунитет"
Мамедов (на фото) отметил, что сейчас у Путина есть "определенный иммунитет"
Фото: Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov / Twitter

Расследование, которое проводит в отношении действий России в Украине Международный уголовный суд (МУС), может привести к отстранению президента РФ Владимира Путина от власти. Такое мнение в эфире телемарафона выразил экс-заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, запись включения он опубликовал 8 марта в YouTube.

"Я не привык давать какие-то политические лозунги, но я думаю, что это начало конца того режима в Российской Федерации, который сейчас имеет место быть, и я думаю, после этого (расследования МУС. – "ГОРДОН") сама Россия будет заинтересована, чтобы военных преступников не держать на своей территории, а экстрадировать в Международный уголовный суд для того, чтобы там вершилось правосудие", – сказал он.

Мамедов отметил, что сейчас у Путина "есть определенный иммунитет, он пребывает в РФ", но "достать" его не смогут разве что в случае, если его отправят "максимум" в оккупированные грузинские регионы Южная Осетия или Абхазия.

Экс-замгенпрокурора считает, что то, что делает Россия по отношению к Украине, является геноцидом украинского народа.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам в разных регионах Украины.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 8 марта погибло более 400 мирных жителей, ранения получили около 800 человек. Известно, что среди погибших в Украине – 41 ребенокО потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также сотни танков и других бронемашин, десятки артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и другой военной техники.

Россия свои потери официально не озвучивает.

РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против ПутинаПосле введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, Украина, геноцид, вторжение, жертвы, расследование, Международный уголовный суд, Гюндуз Мамедов, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наши невероятно сильные женщины". Ефросинина поддержала украинок, которые после нападения РФ на Украину покинули свои дома
"Наши невероятно сильные женщины". Ефросинина поддержала украинок, которые после нападения РФ на Украину покинули свои дома
Украинцы создали коллекцию арт-работ, посвященную войне, для сбора средств на благотворительную помощь ВСУ
Украинцы создали коллекцию арт-работ, посвященную войне, для сбора средств на благотворительную помощь ВСУ
Зета-Джонс высказалась о смелости и красоте украинских женщин
Зета-Джонс высказалась о смелости и красоте украинских женщин
Елизавета II продемонстрировала свою солидарность с народом Украины с помощью "цветочного послания"
Елизавета II продемонстрировала свою солидарность с народом Украины с помощью "цветочного послания"
Могилевская показала, какой подарок получила от украинских военных на 8 марта
Могилевская показала, какой подарок получила от украинских военных на 8 марта
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200"
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200"
Никитюк: Желаю всем нашим невероятно мужественным женщинам дождаться своих мужчин, своих сыновей
Никитюк: Желаю всем нашим невероятно мужественным женщинам дождаться своих мужчин, своих сыновей
"Матери вынуждены бежать со своими детьми. Семьи разлучены". Дэвид Бекхэм рассказал фолловерам о ситуации в Украине после нападения России
"Матери вынуждены бежать со своими детьми. Семьи разлучены". Дэвид Бекхэм рассказал фолловерам о ситуации в Украине после нападения России
"Выражаем поддержку Зеленскому". Группа "Жадан і Собаки" убрала из сети политическую песню "Вова"
"Выражаем поддержку Зеленскому". Группа "Жадан і Собаки" убрала из сети политическую песню "Вова"
  "Ты долбо...б. Тебе пора валить". "Пающие трусы" обратились к оккупантам и показали, как выглядят украинские города после нападения РФ
  "Ты долбо...б. Тебе пора валить". "Пающие трусы" обратились к оккупантам и показали, как выглядят украинские города после нападения РФ
"Я посылаю свои молитвы народу Украины". Энн Хэтэуэй призвала поклонников оказать финансовую помощь украинскому народу
"Я посылаю свои молитвы народу Украины". Энн Хэтэуэй призвала поклонников оказать финансовую помощь украинскому народу
Джамала: Вместе мы сильны. Нет западной, восточной или центральной. Есть сейчас единая Украина, единая во всем это наш дом!
Джамала: Вместе мы сильны. Нет западной, восточной или центральной. Есть сейчас единая Украина, единая во всем – это наш дом!
"Детям Украины сейчас нужен мир". Экс-участница Spice Girls высказалась в поддержку украинских детей, пострадавших от российских оккупантов
"Детям Украины сейчас нужен мир". Экс-участница Spice Girls высказалась в поддержку украинских детей, пострадавших от российских оккупантов
"По-видимому, деньги важнее, чем жизни людей". Узерли возмутила сеть свежими фото для российского журнала
"По-видимому, деньги важнее, чем жизни людей". Узерли возмутила сеть свежими фото для российского журнала
  "Позора с себя вы уже не смоете, но можно сохранить жизни". Лидер "Несчастного случая" Кортнев призвал руководство РФ остановить войну против Украины
  "Позора с себя вы уже не смоете, но можно сохранить жизни". Лидер "Несчастного случая" Кортнев призвал руководство РФ остановить войну против Украины
"Это самое большое оружие против этого ада". Гвоздева, дом которой разрушили оккупанты, сделала заявление
"Это самое большое оружие против этого ада". Гвоздева, дом которой разрушили оккупанты, сделала заявление
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии – СМИ (36743)
2
"Покажите это российским матерям". Зеленская показала детей, убитых российскими военными (18086)
3
Галкин, против которого в РФ ведут травлю: Имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится (17718)
4
Российский кинокритик Долин: Никакой России больше нет. Россия – курица с отрубленной головой (17328)
5
"Они и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу". Мозговая прокомментировала возвращение граждан, покинувших Украину (12716)
6
Ахеджакова – россиянам: Ребятки, не молчите. Все равно нам хана (10370)
7
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200" (8966)
8
Сын и внук Софии Ротару пытались бежать в Молдову – СМИ (8720)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS