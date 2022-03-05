Действия России в Украине имеют признаки геноцида, на это следует обратить внимание суду в Гааге – Мамедов

Он считает, что Россия нарушила две статьи ратифицированной Москвой Конвенции о предотвращении преступления геноцида и одну статью Римского статута.

Мамедов объяснил, что речь идет о таких признаках геноцида:

целенаправленное систематическое убийство членов одной группы. Доказательствами нарушения этой статьи должны служить факты обстрелов невоенных объектов в городах и неоправданные убийства гражданских там и в других местах;

создание таких условий жизни, которые делают невозможным продолжение рода;

попытка совершения геноцида.

"Признаком геноцида можно считать, что официальной целью агрессии со стороны РФ является среди прочего денацификация Украины. Также признаками геноцида являются призывы российского телевидения убивать бандеровцев и отрицание существования украинской нации. На мой взгляд, это полностью соответствует шаблону нацистской Германии, в которой с 1933 года призывали уничтожать евреев", – объяснил Мамедов.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор МУС Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

3 марта Хан сообщил, что в Украине официально началось активное расследование МУС.