ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Действия России в Украине имеют признаки геноцида, на это следует обратить внимание суду в Гааге – Мамедов

Мамедов объяснил, что официальные причины вторжения РФ также имеют признаки геноцида
Мамедов объяснил, что официальные причины вторжения РФ также имеют признаки геноцида
Фото: Гюндуз Мамедов / Gyunduz Mamedov / Twitter

Прибывшей в Украину следственной группе Международного уголовного суда (МУС) следует обратить внимание на действия России с признаками геноцида. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил 5 марта кандидат юридических наук, доцент, заместитель генерального прокурора Украины в 2019–2021 годах Гюндуз Мамедов.

Он считает, что Россия нарушила две статьи ратифицированной Москвой Конвенции о предотвращении преступления геноцида и одну статью Римского статута.

Мамедов объяснил, что речь идет о таких признаках геноцида:

  • целенаправленное систематическое убийство членов одной группы. Доказательствами нарушения этой статьи должны служить факты обстрелов невоенных объектов в городах и неоправданные убийства гражданских там и в других местах;
  • создание таких условий жизни, которые делают невозможным продолжение рода;
  • попытка совершения геноцида.

"Признаком геноцида можно считать, что официальной целью агрессии со стороны РФ является среди прочего денацификация Украины. Также признаками геноцида являются призывы российского телевидения убивать бандеровцев и отрицание существования украинской нации. На мой взгляд, это полностью соответствует шаблону нацистской Германии, в которой с 1933 года призывали уничтожать евреев", – объяснил Мамедов.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор МУС Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

3 марта Хан сообщил, что в Украине официально началось активное расследование МУС.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось.

Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.

Теги: Россия, Украина, убийство, оккупация, агрессия, геноцид, вторжение, Международный суд ООН, обстрелы, погибшие, Гюндуз Мамедов, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Олег Михайлович, я к вам с новостями". Венедиктова сообщила о выдаче ордера на заочный арест Олега Газманова
"Олег Михайлович, я к вам с новостями". Венедиктова сообщила о выдаче ордера на заочный арест Олега Газманова
Стивен Кинг и Линвуд Баркли отказались продлевать контракты с издательствами из России
Стивен Кинг и Линвуд Баркли отказались продлевать контракты с издательствами из России
Rammstein заявила о поддержке Украины и назвала действия правительства России "ужасающей агрессией"
Rammstein заявила о поддержке Украины и назвала действия правительства России "ужасающей агрессией"
Французские люксовые бренды, среди которых Louis Vuitton, Hermes, Chanel и Cartier, закрывают свои магазины в России
Французские люксовые бренды, среди которых Louis Vuitton, Hermes, Chanel и Cartier, закрывают свои магазины в России
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве
"Мне кажется, что существует некий код". Холоденко рассказала, как "победить сатану духовно"
"Мне кажется, что существует некий код". Холоденко рассказала, как "победить сатану духовно"
Экс-супруга Шварценеггера восхитилась храбростью Украины и назвала Путина "сумасшедшим с кровью на руках"
Экс-супруга Шварценеггера восхитилась храбростью Украины и назвала Путина "сумасшедшим с кровью на руках"
"Разрушитель мифов" Хайнеман поддержал украинцев и послал на х…й русский военный корабль
"Разрушитель мифов" Хайнеман поддержал украинцев и послал на х…й русский военный корабль
"Свободный синий и энергичный желтый". Институт Pantone посвятил Украине два новых цвета
"Свободный синий и энергичный желтый". Институт Pantone посвятил Украине два новых цвета
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел
Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне
Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?
Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают
Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают
"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео
"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии (84609)
2
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки (45674)
3
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел (41113)
4
"Сказать, что картина печальная – ничего не сказать". В РФ идет травля Галкина, поддержавшего Украину (33652)
5
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане? (14688)
6
"Мы тебя нашли. Жди гостей!" Потапу поступили угрозы с российского номера (11046)
7
Россиянку Нетребко уволили из Метрополитен-опера. Ее партии будет исполнять украинская певица (8613)
8
"Пошли они на х…й, эти белые ходоки!" Навроцкая призвала не говорить и не писать "нет войне", а думать только о победе (7901)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS