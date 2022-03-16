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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские корабли двигаются в сторону Одессы – Генштаб ВСУ

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В составе группировки российских кораблей, которые двигаются в сторону Украины, есть ракетный крейсер "Москва"
В составе группировки российских кораблей, которые двигаются в сторону Украины, есть ракетный крейсер "Москва"
Фото: Минобороны России / Twitter (архив)

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в ночь на 16 марта заявили "Укринформу", что в сторону Одессы двигаются российские корабли.

Таким образом в Генштабе подтвердили сообщения СМИ, которые появились 15 марта.

Первым об этом написало официальное издание британского военно-морского флота Navy News.

Журналисты издания вместе с аналитиком Дэмиеном Саймоном увидели движение кораблей на спутниковых снимках миссии Sentinel 2, сделанных утром 15 марта. На них было видно минимум 14 кораблей, которые двигались в сторону Одесской области тремя группами. 

Обозреватель издания Эйч-Ай Саттон опубликовал в Twitter схему движения кораблей.  

Проанализировав снимки, в Navy News выяснили, что в состав первой группы противника (на снимке она сверху, подписана Landing Ships) входят тральщик или буксир, три больших десантных корабля проекта 775 (по классификации НАТО – Ropucha) и еще один буксир.

Во второй группе (на снимке снизу справа) – четыре корабля. Предположительно, ракетные корветы.

Третью группу (на снимке снизу слева) возглавляет ракетный крейсер "Москва". В нее также входят, по предварительным данным, два десантных корабля проекта 1171 (по классификации НАТО – Alligator), большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" (по классификации НАТО – Ivan Gren), а также боевой корабль меньшего размера, возможно, ракетный корабль "Буян-М".

Издание предположило, что Россия готовит высадку десанта в Одесской области. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня 21-й день войны России против Украины. По данным директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, президент России Владимир Путин рассчитывал "захватить Киев в течение первых двух дней кампании", но российская армия встретила жесткое сопротивление украинцев. Именно поэтому, по данным американских спецслужб, Россия обратилась к Китаю за помощью.

До последнего времени на территории Одесской области не было активных боевых действий, но оккупанты обстреливали отдельные населенные пункты, например, 24 февраля они нанесли удар по воинской части в Подольском районе, в результате чего погибло 18 человек, а 1 марта – по селу Дачное Одесского района

4 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты готовятся высадить десант на черноморское побережье Украины, в районе Затоки и Черноморска Одесской области. 

14 марта спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что риск высадки российского морского десанта в Одесской области сохраняется. Он подчеркнул, что регион готов дать отпор российским захватчикам, и добавил: "Добро пожаловать в ад, пусть попробуют десант, удары с воздуха или с суши". 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что российских оккупантов в Одесской области ждут, и подчеркнул, что "легкой прогулки у них не будет".

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Одесса, российская агрессия, война России против Украины
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