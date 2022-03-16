Российские корабли двигаются в сторону Одессы – Генштаб ВСУ

В составе группировки российских кораблей, которые двигаются в сторону Украины, есть ракетный крейсер "Москва" Фото: Минобороны России / Twitter (архив)

Таким образом в Генштабе подтвердили сообщения СМИ, которые появились 15 марта.

Первым об этом написало официальное издание британского военно-морского флота Navy News.

Журналисты издания вместе с аналитиком Дэмиеном Саймоном увидели движение кораблей на спутниковых снимках миссии Sentinel 2, сделанных утром 15 марта. На них было видно минимум 14 кораблей, которые двигались в сторону Одесской области тремя группами.

Обозреватель издания Эйч-Ай Саттон опубликовал в Twitter схему движения кораблей.

***BREAKING***



Substantial #Russian Navy force, including landing ships, advancing on Odessa area today. Seen 09:47 UTC in satellite imagery



Found together with @detresfa_ pic.twitter.com/sDdZHDPJ1r — H I Sutton (@CovertShores) March 15, 2022

Проанализировав снимки, в Navy News выяснили, что в состав первой группы противника (на снимке она сверху, подписана Landing Ships) входят тральщик или буксир, три больших десантных корабля проекта 775 (по классификации НАТО – Ropucha) и еще один буксир.

Во второй группе (на снимке снизу справа) – четыре корабля. Предположительно, ракетные корветы.

Третью группу (на снимке снизу слева) возглавляет ракетный крейсер "Москва". В нее также входят, по предварительным данным, два десантных корабля проекта 1171 (по классификации НАТО – Alligator), большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" (по классификации НАТО – Ivan Gren), а также боевой корабль меньшего размера, возможно, ракетный корабль "Буян-М".

Издание предположило, что Россия готовит высадку десанта в Одесской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)