Российские корабли двигаются в сторону Одессы – Генштаб ВСУ

Таким образом в Генштабе подтвердили сообщения СМИ, которые появились 15 марта.
Первым об этом написало официальное издание британского военно-морского флота Navy News.
Журналисты издания вместе с аналитиком Дэмиеном Саймоном увидели движение кораблей на спутниковых снимках миссии Sentinel 2, сделанных утром 15 марта. На них было видно минимум 14 кораблей, которые двигались в сторону Одесской области тремя группами.
Обозреватель издания Эйч-Ай Саттон опубликовал в Twitter схему движения кораблей.
***BREAKING***— H I Sutton (@CovertShores) March 15, 2022
Substantial #Russian Navy force, including landing ships, advancing on Odessa area today. Seen 09:47 UTC in satellite imagery
Found together with @detresfa_ pic.twitter.com/sDdZHDPJ1r
Проанализировав снимки, в Navy News выяснили, что в состав первой группы противника (на снимке она сверху, подписана Landing Ships) входят тральщик или буксир, три больших десантных корабля проекта 775 (по классификации НАТО – Ropucha) и еще один буксир.
Во второй группе (на снимке снизу справа) – четыре корабля. Предположительно, ракетные корветы.
Третью группу (на снимке снизу слева) возглавляет ракетный крейсер "Москва". В нее также входят, по предварительным данным, два десантных корабля проекта 1171 (по классификации НАТО – Alligator), большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" (по классификации НАТО – Ivan Gren), а также боевой корабль меньшего размера, возможно, ракетный корабль "Буян-М".
Издание предположило, что Россия готовит высадку десанта в Одесской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 21-й день войны России против Украины. По данным директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, президент России Владимир Путин рассчитывал "захватить Киев в течение первых двух дней кампании", но российская армия встретила жесткое сопротивление украинцев. Именно поэтому, по данным американских спецслужб, Россия обратилась к Китаю за помощью.
До последнего времени на территории Одесской области не было активных боевых действий, но оккупанты обстреливали отдельные населенные пункты, например, 24 февраля они нанесли удар по воинской части в Подольском районе, в результате чего погибло 18 человек, а 1 марта – по селу Дачное Одесского района.
4 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты готовятся высадить десант на черноморское побережье Украины, в районе Затоки и Черноморска Одесской области.
14 марта спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что риск высадки российского морского десанта в Одесской области сохраняется. Он подчеркнул, что регион готов дать отпор российским захватчикам, и добавил: "Добро пожаловать в ад, пусть попробуют десант, удары с воздуха или с суши".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что российских оккупантов в Одесской области ждут, и подчеркнул, что "легкой прогулки у них не будет".