В Одесской области в результате обстрела перебит газопровод. Погиб один человек, двое пострадали – ГСЧС

"1 марта около 12.00 в селе Дачное Одесского района произошел обстрел, в результате чего поврежден газовый трубопровод, около девяти частных домов и возникло возгорание частного гаража, в результате чего погиб один человек и два человека пострадали", – сообщили в ГСЧС.

В пресс-службе отметили, что информация еще уточняется.