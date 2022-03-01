Болтон: Если мы не извлечем уроки из происходящего прямо сейчас, угроза выйдет за пределы Украины

Еще в декабре я говорил об ощущении, что нужно ввести больше американских войск в Украину, больше войск НАТО. И это большая трагедия, что мы этого не сделали

— Что вы думаете о вероломном российском вторжении в Украину?

— С этой огромной трагедией народ Украины справляется силой. Русские должны были знать, что делают. Но я боюсь, угрозы экономических санкций, которые исходили от президента Джо Байдена и других, не остановили [президента РФ Владимира] Путина. Возможно, он не верил, что мы доведем до конца процесс санкций. И, возможно, он считает, что санкции недостаточно строгие, чтобы остановить его.

Для меня это говорит, что Соединенные Штаты и НАТО недостаточно думали о том, что могло бы сдержать Путина.

Еще в декабре я говорил об ощущении, что нам нужно ввести больше американских войск в Украину, больше войск НАТО. Не обязательно воевать, а быть там с украинскими войсками, чтобы русским было о чем беспокоиться. И это большая трагедия, что мы этого не сделали.

Насколько я понимаю, сегодня президент [Владимир] Зеленский и другие попросили НАТО установить бесполетную зону над Украиной. Я бы решительно поддержал это. Я думаю, что если бы вы могли лишить Россию превосходства в воздухе, украинские вооруженные силы на земле имели бы гораздо больше шансов против такого количества русских, которые пересекают границу.

Я надеюсь, что НАТО отнесется к этому серьезно. И это хорошая идея, поступившая от президента Зеленского. Я надеюсь, что у него есть дополнительные предложения, и я думаю, что НАТО нужно сделать больше в этом вопросе.

— Как же Америка могла допустить случившееся? Неужели ни нынешний, ни предыдущие президенты никогда всерьез не расценивали угрозу нападения на Украину?

— Есть разные объяснения для разных администраций. Я могу говорить, лично зная администрацию [Дональда] Трампа. Он не понимал Украину, он не понимал, в чем угроза. Ему нравился сильный человек вроде Путина и вещи типа того, но его единственным реальным знанием об Украине была теория заговора о том, что знаменитый сервер Хиллари Клинтон спрятан где-то в Киеве и существует теория заговора, которая помогла Клинтон на выборах 2016 года и Байдену на выборах 2020 года. Вот о чем был знаменитый телефонный разговор с Зеленским.

Я не могу описать, насколько это было неприятно, когда мы пытались передать оружие в качестве помощи Украине по обеспечению безопасности. Я просто говорю вам, что в какой-то момент Трамп спросил меня, является ли Финляндия частью России. Так что это еще один пример того, что он был оторван от реального мира в отношении всего этого.

В чем проблема с Бараком Обамой и Джо Байденом? Они верят в то, что называется международным порядком, основанным на правилах. Они говорили об этом все время. Расскажите же это Путину. И внезапно осознание этого урока приходит слишком поздно. Однако есть еще вещи, которые мы способны предпринять.

Это был провал американского руководства. В 2024 году у нас еще одни президентские выборы. Я знаю, многие украинцы хотели бы никогда не быть причастными к президентским выборам в США в 2020 году. Я, конечно, могу это понять. Вы должны доносить до людей, почему это в их интересах. Я думаю, защита Украины, вступление ее в НАТО – еще одна причина, по которой я работал на Джорджа Буша-младшего и которую он предложил в 2008 году – была правильной. Мы можем продолжать аргументировать это.

— Запад отвечает на агрессию Путина санкциями, которые, как видим, его не останавливают. Насколько реальна в таком случае угроза от России самому Западу?

— Думаю, Запад в целом сталкивается со многими угрозами, и, конечно же, угроза со стороны России, которую мы видим сегодня в Украине, наиболее ощутима для нас. Тем временем Россия и Китай сформировали союз.

Китай веками представлял собой экзистенциальную угрозу для Запада в целом, но Китай и Россия очень тесно сотрудничают друг с другом.

И я думаю, что это отчасти связано с вопросом, который вы задаете – об эффективности экономических санкций.

Допустим, Запад действительно перекрыл российский экспорт нефти и природного газа. Я думаю, вполне возможно, Россия и Китай – возможно, когда Путин был в Пекине во время Олимпиады – договорились, что Китай будет покупать всю нефть и газ, которые Россия может поставить.

Китай – бедная в энергетическом плане страна, и она уже закупает определенное количество газа в России и, вероятно, предпочла бы взять больше, чем закупать его с Ближнего Востока. При этом существуют риски нестабильности. Так что это очень-очень важный момент для Запада, и это печальный и трагический момент. Но если мы не извлечем уроки из происходящего прямо сейчас, то угроза просто распространится дальше, она выйдет за пределы Украины.

Пришло время сказать, что мы не согласны с тем, что происходит неспровоцированная агрессия против мирной страны, которая является частью Запада

— Если Путин захватит Украину и пойдет дальше, Запад тоже скажет, что гарантии безопасности не совсем действуют, что защиты от НАТО ждать не стоит?

– Думаю, именно на это и рассчитывает Путин. Он хочет, чтобы люди увидели, что это провал НАТО. Я думаю, он видит, как более слабый НАТО встречается с более сильной Россией, поэтому Эстония, Латвия, Литва и Польша сегодня так обеспокоены.

Может быть, европейцы в западной части не беспокоятся, но люди в Восточной Европе очень обеспокоены по серьезной причине. Я надеюсь, они думают, как лучше объяснить это Западной Европе и Соединенным Штатам. Это будет долгий конфликт так или иначе не только в военном плане, речь идет об очень-очень важных ценностях в Украине и на Западе в целом. Так что сейчас настал момент противодействия, но не тот, когда мы должны терять надежду, потому что борьба будет продолжаться.

– На ваш взгляд, кто или что может сейчас мгновенно остановить Путина?

— Было бы неплохо, если бы в России людей, которые не одобряют все то, о чем рассказывала пресса, было существенное количество. Конечно, российский бизнес должен сильно волноваться. И если бы все, кто думал, что у Путина и российского правительства есть много шуточек, но кто утром встал и узнал, что вторжение началось, сказали: "Это не то, что мы имели в виду". Поэтому я думаю, давление внутри России может быть важным.

Я не знаю, насколько сильной будет оппозиция. Но вы и не узнаете, пока люди не выскажут свое мнение. Думаю, очень важно, чтобы каждый в Украине говорил своим друзьям в Европе и Соединенных Штатах, где много потомков иммигрантов из Украины, что сейчас не время говорить "о, это далеко, это не имеет к нам никакого отношения". Пришло время сказать, что мы не согласны с тем, что происходит неспровоцированная агрессия против мирной страны, которая является частью Запада.