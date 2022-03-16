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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Корабли РФ остаются в Черном море и пытаются психологически давить, остается угроза ракетных ударов по Одесской области – ОВА

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Российские корабли подошли к побережью Одесской области вчера
Российские корабли подошли к побережью Одесской области вчера
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

В результате обстрелов населенных пунктов в Одесской области 15 марта нет погибших, два человека ранено. Об этом спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал в видеокомментарии, опубликованном в Facebook утром 16 марта.

15 марта официальное издание британского военно-морского флота Navy News, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщило, что в сторону Одесской области тремя группами двигается не менее 14 российских кораблей, в том числе десантные и ракетные корветы. В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили эту информацию. Российские корабли и авиация открыли огонь по нескольким населенным пунктам области, сообщил глава ОВА Максим Марченко. 

Братчук рассказал, что оккупанты пытаются обнаружить украинскую систему ПВО с целью ее уничтожить. 

"Если раньше враг пытался ракетными ударами (а это было накануне) наносить вред объектам критической и военной инфраструктуры, то теперь именно идет подготовка к возможной высадки десанта", – заявил он.

Оккупантам не удастся реализовать эти планы, подчеркнул Братчук. 

"Относительно кораблей Черноморского флота, которые, к сожалению, еще никуда не делись из черноморского бассейна – они курсируют, перегруппировываются, пытаются психологически давить. Не только психологически. Конечно, остается вероятность ракетных ударов по нашему региону, тем не менее, силы нашей обороны держатся и, уверен, все будет хорошо", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/videos/737043294336248/

Контекст:

Сегодня 21-й день войны России против Украины. По данным директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, президент России Владимир Путин рассчитывал "захватить Киев в течение первых двух дней кампании", но российская армия встретила жесткое сопротивление украинцев. Именно поэтому, по данным американских спецслужб, Россия обратилась к Китаю за помощью.

До последнего времени на территории Одесской области не было активных боевых действий, но оккупанты обстреливали отдельные населенные пункты, например, 24 февраля они нанесли удар по воинской части в Подольском районе, в результате чего погибло 18 человек, а 1 марта – по селу Дачное Одесского района

4 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты готовятся высадить десант на черноморское побережье Украины, в районе Затоки и Черноморска Одесской области. 14 марта в Одесской областной военной администрации заявили, что риск высадки российского морского десанта в регионе сохраняется, но подчеркнули, что он готов дать отпор захватчикам. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что российских оккупантов в Одесской области ждут, и заверил, что "легкой прогулки у них не будет".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Одесса, Черное море, ПВО, Одесская область, война России против Украины, корабли, Максим Марченко
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