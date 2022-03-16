Корабли РФ остаются в Черном море и пытаются психологически давить, остается угроза ракетных ударов по Одесской области – ОВА

15 марта официальное издание британского военно-морского флота Navy News, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщило, что в сторону Одесской области тремя группами двигается не менее 14 российских кораблей, в том числе десантные и ракетные корветы. В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили эту информацию. Российские корабли и авиация открыли огонь по нескольким населенным пунктам области, сообщил глава ОВА Максим Марченко.

Братчук рассказал, что оккупанты пытаются обнаружить украинскую систему ПВО с целью ее уничтожить.

"Если раньше враг пытался ракетными ударами (а это было накануне) наносить вред объектам критической и военной инфраструктуры, то теперь именно идет подготовка к возможной высадки десанта", – заявил он.

Оккупантам не удастся реализовать эти планы, подчеркнул Братчук.

"Относительно кораблей Черноморского флота, которые, к сожалению, еще никуда не делись из черноморского бассейна – они курсируют, перегруппировываются, пытаются психологически давить. Не только психологически. Конечно, остается вероятность ракетных ударов по нашему региону, тем не менее, силы нашей обороны держатся и, уверен, все будет хорошо", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)