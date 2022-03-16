Корабли РФ остаются в Черном море и пытаются психологически давить, остается угроза ракетных ударов по Одесской области – ОВА

15 марта официальное издание британского военно-морского флота Navy News, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщило, что в сторону Одесской области тремя группами двигается не менее 14 российских кораблей, в том числе десантные и ракетные корветы. В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили эту информацию. Российские корабли и авиация открыли огонь по нескольким населенным пунктам области, сообщил глава ОВА Максим Марченко.
Братчук рассказал, что оккупанты пытаются обнаружить украинскую систему ПВО с целью ее уничтожить.
"Если раньше враг пытался ракетными ударами (а это было накануне) наносить вред объектам критической и военной инфраструктуры, то теперь именно идет подготовка к возможной высадки десанта", – заявил он.
Оккупантам не удастся реализовать эти планы, подчеркнул Братчук.
"Относительно кораблей Черноморского флота, которые, к сожалению, еще никуда не делись из черноморского бассейна – они курсируют, перегруппировываются, пытаются психологически давить. Не только психологически. Конечно, остается вероятность ракетных ударов по нашему региону, тем не менее, силы нашей обороны держатся и, уверен, все будет хорошо", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 21-й день войны России против Украины. По данным директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, президент России Владимир Путин рассчитывал "захватить Киев в течение первых двух дней кампании", но российская армия встретила жесткое сопротивление украинцев. Именно поэтому, по данным американских спецслужб, Россия обратилась к Китаю за помощью.
До последнего времени на территории Одесской области не было активных боевых действий, но оккупанты обстреливали отдельные населенные пункты, например, 24 февраля они нанесли удар по воинской части в Подольском районе, в результате чего погибло 18 человек, а 1 марта – по селу Дачное Одесского района.
4 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты готовятся высадить десант на черноморское побережье Украины, в районе Затоки и Черноморска Одесской области. 14 марта в Одесской областной военной администрации заявили, что риск высадки российского морского десанта в регионе сохраняется, но подчеркнули, что он готов дать отпор захватчикам. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что российских оккупантов в Одесской области ждут, и заверил, что "легкой прогулки у них не будет".