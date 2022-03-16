Зеленский: Как мне докладывают, позиции на переговорах России и Украины звучат уже более реалистично

Он сказал, что понимает: все украинцы хотят быстрее мира.
"Мы все хотим победы. И постоянно есть такое чувство, что еще немного, и мы получим то, что принадлежит именно нам, Украине, по праву. Но... Еще нужны усилия. Нужно терпение. Еще нужно бороться. И работать – каждому на своем месте. В частности, представителям нашей делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно. Сложно, но важно, потому что любая война завершается соглашением", – отметил президент.
Зеленский рассказал, что позиция России на переговорах несколько изменилась.
"Встречи продолжаются. Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже более реалистично. Однако еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что украинская армия, которая защищает страну, борется за это время.
"Оккупанты сегодня не имели успеха. Хотя бросали в бой тысячи своих людей. На севере, на востоке, на юге нашего государства. Враг потерял технику, еще сотни солдат... Очень много погибших российских срочников, десятки офицеров. Среди убитых оккупантов – еще один генерал. Минимум один генерал за сегодняшний день", – сказал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 21-й день войны в Украине. По данным телеканала BFMTV, президент РФ Владимир Путин в разговорах с западными лидерами "не проявляет воли к прекращению войны". Оккупанты продолжают обстреливать разные регионы Украины, в том числе на этой неделе усилили атаку на Киев.
С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялось три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. Следующий раунд запланирован на 16 марта. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.