Зеленский: Как мне докладывают, позиции на переговорах России и Украины звучат уже более реалистично

Зеленский: Еще нужны усилия. Нужно терпение. Еще нужно бороться Фото: president.gov.ua

Он сказал, что понимает: все украинцы хотят быстрее мира.

"Мы все хотим победы. И постоянно есть такое чувство, что еще немного, и мы получим то, что принадлежит именно нам, Украине, по праву. Но... Еще нужны усилия. Нужно терпение. Еще нужно бороться. И работать – каждому на своем месте. В частности, представителям нашей делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно. Сложно, но важно, потому что любая война завершается соглашением", – отметил президент.

Зеленский рассказал, что позиция России на переговорах несколько изменилась.

"Встречи продолжаются. Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже более реалистично. Однако еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская армия, которая защищает страну, борется за это время.

"Оккупанты сегодня не имели успеха. Хотя бросали в бой тысячи своих людей. На севере, на востоке, на юге нашего государства. Враг потерял технику, еще сотни солдат... Очень много погибших российских срочников, десятки офицеров. Среди убитых оккупантов – еще один генерал. Минимум один генерал за сегодняшний день", – сказал президент.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube