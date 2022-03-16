"Мы сейчас в вилке, есть два решения". Арестович рассказал, когда закончится война

"Мы в вилке сейчас. Вилка выглядит таким образом, два решения есть сейчас", – сказал Арестович в ответ на вопрос, когда все закончится.

Первый вариант окончания войны – на переговорах, продолжил советник.

"Если на переговорах, которые довольно успешно сейчас проходят, может быть все решено в кратчайший сроки. То есть неделя-две. С выводом российских войск и так далее – там есть разная рамочная конструкция. Как минимум (я бы хотел сделать на этом слове акцент), возвращение на позиции 23 февраля. Ну то есть полный вывод российский войск и так далее. Хотя, думаю, этим не ограничится", – отметил Арестович.

Согласно второму варианту, Россия может завести в Украину дополнительные силы, тогда война будет продолжаться дольше.

"Второй вариант – они подкопят резервы, поймут, что не удастся с нами договориться (хотя они уже очень такие стали… уважительно к нам относящиеся на переговорах, так скажем) – и тогда это будет еще одна попытка наступления. Они нашкрябают эти 10–15 тыс. войск с помощью сирийцев, поваров, писарей, которых они снимают отовсюду. С помощью военнослужащих Федеральной службы исполнения наказаний, который тоже дергают по 50–100 человек с зон, чтобы воевали. Ну мы понимаем качество этих бойцов… Еще неделя нам понадобится, чтобы их перемолоть – и тогда все, у них вообще ничего не остается, никаких резервов. И тогда уже действительно фаза завершения конфликта может занять до конце апреля. То есть еще месяц вполне может занять", – предположил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube