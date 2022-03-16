"Мы сейчас в вилке, есть два решения". Арестович рассказал, когда закончится война

"Мы в вилке сейчас. Вилка выглядит таким образом, два решения есть сейчас", – сказал Арестович в ответ на вопрос, когда все закончится.
Первый вариант окончания войны – на переговорах, продолжил советник.
"Если на переговорах, которые довольно успешно сейчас проходят, может быть все решено в кратчайший сроки. То есть неделя-две. С выводом российских войск и так далее – там есть разная рамочная конструкция. Как минимум (я бы хотел сделать на этом слове акцент), возвращение на позиции 23 февраля. Ну то есть полный вывод российский войск и так далее. Хотя, думаю, этим не ограничится", – отметил Арестович.
Согласно второму варианту, Россия может завести в Украину дополнительные силы, тогда война будет продолжаться дольше.
"Второй вариант – они подкопят резервы, поймут, что не удастся с нами договориться (хотя они уже очень такие стали… уважительно к нам относящиеся на переговорах, так скажем) – и тогда это будет еще одна попытка наступления. Они нашкрябают эти 10–15 тыс. войск с помощью сирийцев, поваров, писарей, которых они снимают отовсюду. С помощью военнослужащих Федеральной службы исполнения наказаний, который тоже дергают по 50–100 человек с зон, чтобы воевали. Ну мы понимаем качество этих бойцов… Еще неделя нам понадобится, чтобы их перемолоть – и тогда все, у них вообще ничего не остается, никаких резервов. И тогда уже действительно фаза завершения конфликта может занять до конце апреля. То есть еще месяц вполне может занять", – предположил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 21-й день войны в Украине. По данным телеканала BFMTV, президент РФ Владимир Путин в разговорах с западными лидерами "не проявляет воли к прекращению войны". Оккупанты продолжают обстреливать разные регионы Украины, в том числе на этой неделе усилили атаку на Киев.
С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялось три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. Следующий раунд запланирован на 16 марта. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.